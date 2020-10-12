На международном форуме Kyiv Smart City Vodafone представил технологии для умных городов. Решения, основанные на IoT и аналитике Big Data, уже готовы ко внедрению в украинских городах, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Vodafone использует сеть интернета вещей NB-IoT для обеспечения бесперебойного обмена данными между устройствами. Благодаря этому, оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Кроме того, NB-IoT гарантирует безопасность и оптимальное энергопотребление.

«На базе NB-IoT Vodafone предоставляет услугу «Умный учет водоснабжения». Эта же технология позволяет реализовать такие необходимые для городов решения как мониторинг и автоматическое управление утилизацией мусора, экологический мониторинг и многое другое», — сказано в пресс-релизе.

В то же время Big Data аналитика помогает анализировать огромные массивы данных, передаваемые жителями городов. Это позволяет составить реальную картину жизни города, и как результат — повышать эффективность работы той или иной службы или учреждения в городе.

«Для того, чтобы показать какие решения на основе аналитики больших данных Vodafone уже сегодня предлагает украинским городам, участникам Kyiv Smart City Forum были представлены реальные кейсы: анализ данных о миграции жителей города и приезжих из пригородов, оценка нагрузки на транспортную сеть города в разные часы/дни, распределение туристических потоков», — сообщает пресс-служба.

Напомним, в прошлом месяце Vodafone отчитался об успешном тестировании проекта «Умный учет». Оператор совместно с водоканалами в двух городах Украины успешно провел пилотный проект «Умный учет» на базе сети NB-IoT.

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