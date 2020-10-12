На Apple подали в суд сразу три звукозаписывающие компании. «Яблочная» компания разместила в российском App Store несколько приложений с пиратской музыкой, передает 3Dnews.

Согласно данным, жалобы были поданы в Московский городской суд. Истцами выступили Sony Music Entertainment, Universal Music и подразделение Warner.

Звукозаписывающие компании обеспокоены наличием в российском App Store приложений PewPee, iMus Music Player и Music Downloader & Player, в которых слушатели могут получить доступ к пиратскому аудиоконтенту.

«Одно из приложений, PewPee: Music Player, предлагает пользователям сервис, подобный Spotify, когда они могут зарегистрировать бесплатную учётную запись для доступа к каталогу музыки. Однако непонятно, откуда программа берёт распространяемые MP3-файлы. Приложения iMus Music Player и Music Downloader & Player и вовсе транслируют треки с YouTube, чередуя их с рекламой», — пишет ресурс.

Отмечается, что компании, подавшие иски, призывают Роскомнадзор принять меры и пресечь незаконное распространение произведений, защищённых авторским правом.

Напомним, видеосервис компании Apple — Apple TV+ — присоединился к Американской ассоциации кинематографистов (ACE). Сервис стал частью антипиратской ассоциации для борьбы с нелегальным распространением видеоконтента.

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