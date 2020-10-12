Apple TV+ присоединился к Американской ассоциации кинематографистов (ACE). Видеосервис стал частью антипиратской ассоциации для борьбы с нелегальным распространением видеоконтента, передает Digger.ru.

Сообщается, что сотрудники подразделения Apple TV+ войдут в управляющий совет ACE. Среди других членов совета: Amazon, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony Pictures и Warner Bros.

Как отмечает ресурс, ACE была создана в 2017 году компаниями Netflix и Amazon. Со временем к ним присоединилось множество киностудий и видеосервисов, вроде Comcast, Disney, NBC, BBC, AMC, MGM, ViacomCBS, Paramount, Fox и другие.

Американская ассоциациякинематографистов борется с видеопиратством, на долю которого приходится 80% от всего пиратского контента. Ежегодный ущерб компаний оценивается в $71 млрд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.