Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ. Развенчиваем очередную дезинформацию от «Страна.ЮА»

Портал «Страна.ЮА» начал регулярно писать о проблематике телевидения.

18 сентября вышел материал с громким названием «Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение» авторства Александры Харченко.

30 сентября был опубликован материал с очередным громким названием «Украинское ТВ за деньги или российское бесплатно. Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ» под авторством уже другой журналистки Анастасии Товт.

То, что средство массовой информации регулярными антиукраинскими материалами пытается реализовать поставленные задачи и исказить реальность – факт очевидный и удивлений не вызывает. Но то, что о проблематике ТВ пишут технологически и практически далекие люди, пытающиеся выдать лозунги за реальность – вызывает очевидное удивление. Кто этот «продукт», который иначе, как информационным вбросом назвать не получается, – готов потреблять?

Начинаем и дальше разоблачать пропагандистов и называть вещи своими именами:

Вопреки запрету на трансляцию ряда российских телеканалов, украинцы массово «подсели» на российское ТВ. Как? Очень просто – они смотрят российские каналы по спутнику в открытом доступе.

Это главная дезинформация. Люди, далекие от тематики телевидения, которые ничего не знают о спутниковом ТВ, истории и его развитии пытаются выдать желаемое за действительное. Как уже было отмечено в блоге от 21 августа «Как Западная Украина подсела на российское телевидение. Развенчиваем дезинформацию» – никто не подседал. Технически и технологически некоторые российские телеканалы у обладателей спутникового ТВ есть возможность принять и даже посмотреть. Этому процессу более 30 лет. Он начался задолго до рождения журналисток, которые пытаются писать о ТВ, явно не разобравшись в матчасти. И я не уверен, что когда-либо вживую видели спутниковый ресивер и на практике принимали телеканалы с орбиты.

Прекращение аналогового телевещания и переход на цифровое, для которого нужно покупать тюнер. Фактически, украинцы получают тот же набор бесплатных общенациональных каналов, что и в «аналоге», но чуть лучшего качества. Поэтому вместо того, чтоб покупать тюнер многие люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть большее разнообразие каналов – включая запрещенное в Украине российское ТВ.

В аналоговом эфире телеканалов в зависимости от региона с разным уровнем качества было от 10 до 18 в метровом и дециметровом диапазонах. В цифровом эфире телеканалов – 32 по Украине, в Одесском регионе – 42, в Киевском – 55. Все новые телевизоры, которые доступны на рынке – уже идут с встроенным Т2 приемником. Внешний приемник не нужен. Необходима внутренняя либо внешняя приемная антенна.

Что касается приема спутникового ТВ, то приобретения «спутниковой тарелки» будет маловато, в комплекте необходим спутниковый ресивер.

Заявление о том, что отключение аналогового эфира повлияло на массовость спутникового приема – миф и манипуляция!

Отключить аналоговое вещание Украина должна была в 2015 году, согласно ратифицированной Конвенции «Женева 2006», а решилась на этот шаг только в 2018, попутно несколько раз перенося этот процесс. И не доведя его до логического финала.

В силу наличия «неадекватного» соседа, на приграничных с Россией, Приднестровьем, оккупированными Крымом и Донбассом аналоговое ТВ все еще присутствует в эфире.

Там, где с эфирным вещанием всегда было сложно – большинство домохозяйств еще лет 15 тому начали переход на прием спутникового ТВ. Где большая часть телесмотрения отводилась именно украинским телеканалам, доступ к ним и был целью обзавестись комплектом для приема спутникового ТВ. А так как в Украине большая часть спутниковых установок – это «Горыныч», то заявление о разнообразии телеканалов, особенно российских, особенно в открытом доступе – звучит как надругательство над авторским правом)) В России происходят процессы, аналогичные Украине и всему миру, качественный и дорогой продукт на спутнике доступен исключительно в закодированном виде и в составе пакетов провайдеров платного ТВ.

Второй фактор – отсутствие качественного покрытия цифровым сигналом по стране. Единственный провайдер «цифры» в Украине – компания «Зеонбуд». И там утверждают, что покрывают сигналом до 95% территории. Однако реальная карта покрытия сети Т2 неизвестна. По данным разных специалистов, цифровой сигнал отсутствует на 10-20% украинской территории Украины.

«Зеонбуд» – не единственный провайдер «цифры» в Украине. Есть еще Концерн РРТ, компании «Эра-Продакшн» и «Экспресс-Информ».

С картой покрытия есть проблемы, никто не спорит, в Украине много зон, где для приема Т2 необходимо постараться. Остается только добавить, что конфигурация сети выстраивалась для приема сигнала на внешнюю антенну и на мачте с высотой подвеса – 10 метров. И в большинстве случаев в тех регионах, где есть уверенный прием, дело стоит за использованием качественной наружной антенны. На кусок проволоки, увы, приниматься не будет.

Манипуляция этого заявления в том, что с точки зрения потребителя, для приема в частном секторе, спутниковое ТВ всегда было более комфортным вложением денег еще до появления эфирной цифры в 2011 году. И каналов больше, и установка с настройкой проще. И эти факторы всегда были главными, а не отсутствие эфира, о существовании которого многие обладатели «Горыныча» и не знают. Поэтому, сам факт наличия эфирного ТВ им был не интересен, они сменили технологию доставки, все было прекрасно.

Всего в Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 миллионах домов. То есть у 4,5 миллионов украинцев есть доступ к российским телеканалам. И популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к «цифре» только растет.

Еще одна манипуляция. Популярность спутникового ТВ давно не растет. Она катастрофически падает. Об этом расскажут все установщики и специализированные торговые сети. Спутниковое телевидение массово не пользуется спросом уже как несколько лет. Население постепенно переходит на технологию IP. А после кодирования спутниковых каналов медиагрупп – на прием Т2, либо к спутниковым операторам «Виасат Украина» и «Экстра ТВ». Очередей за установками нет! Если зайти на OLX, можно найти б/у спутниковые антенны Харьковского завода «Вариант» от 150-200 гривен при стоимости новых – от 500 грн.

Даже вот даром антенны никому не нужны. Более месяца в Киеве пытаются отдать антенну за демонтаж – тщетно.

Авторы информационного вброса забыли добавить, что все собственники «Горынычей», теоретически, имеют технический доступ к сигналу международным версиям нескольких российских каналов. Настроены они у них, включают их и смотрят? – вопрос философский. Это как утверждать, что все у кого есть доступ к сети интернет – имеют доступ к сайту «Страна.юа». Теоретически имею, а практически?

Третий фактор, влияющий на рейтинги российского ТВ среди украинцев – кодирование спутникового сигнала крупнейших украинских телеканалов с начала года. Теперь украинцам, чтоб их смотреть нужно платить деньги (ежемесячно – 60-180 гривен, в зависимости от пакета). Поэтому зрители предпочитают не усложнять себе жизнь лишними тратами – а просто смотрят бесплатно российское ТВ по спутниковой тарелке.

Еще один миф и манипуляция. Российские федеральные каналы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч» – закодированы. В открытом доступе вещают «популярные» телеканалы, для которых спутник – транспорт для доставки сигнала кабельщикам, а контент настолько «дорогостоящий и рейтинговый», что кодировать его правообладатели не обязывают.

В России более чем 20 миллионов абонентов платных платформ спутникового ТВ: «Триколор», «НТВ ПЛЮС», «МТС», «Континент ТВ». И набрали они абонентскую базу за последние 15 лет по одной причине: российские телеканалы никогда массово не были доступны в открытом доступе. Хочешь смотреть – подключайся к DTH-платформе, плати и смотри.

В России давно культивируют культ: хочешь смотреть – нужно платить! Поэтому зрители давно предпочитают не усложнять себе жизнь лишними проблемами – платят и смотрят платное российское ТВ со спутника.

Годовой абонемент «Триколор» – от 545 гривен в год.

«Базовый» пакет «НТВ ПЛЮС» – от 72 гривен в месяц.

МТС ТВ – от 290 гривен в месяц.

Тариф «Пионер» от «Телекарта» – от 33 гривен в месяц.

Такие цены, кстати, возможны исключительно при многомиллионных абонентских базах. Когда можно оптимизировать операционные затраты и удешевить абонентскую плату. Украинскому рынку к подобным цифрам еще расти и расти.

А миф о «бесплатном» российском телевидение существует исключительно у журналистов!

Таким образом украинские телезрители оказываются перед выбором: либо украинское, но за деньги. Либо российское, и бесплатно.

Украинские зрители давно сделали свой выбор. Большинство из них смотрят украинские каналы в открытом доступе со спутника. И им хватает несколько десятков, чтобы удовлетворить запрос. Все информационные каналы – в открытом доступе. Возможно, часть включают международные версии российских каналов, которые вещают со спутника Eutelsat HotBird.

Часть аудитории вообще отказалась от спутникового ТВ в пользу Т2 или обзавелись комбинированными приемниками.

Там, где есть доступ к сети интернет – аудитория переходит на ОТТ-сервисы, их абонентская база в Украине растет с максимальной скоростью.

Своим материалом «Страна.ЮА» пытается преследовать два дискурса:

Навязать читателям мнение о том, что в Украине местное телевидение не востребовано и все смотрят исключительно российское ТВ.

Навязать читателям мнением о том, что российское телевидение – бесплатное и качественное, в отличие от некачественного украинского и за абонентскую плату.

Не поддавайтесь на провокации…

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