Ну что же, публикация новой записи в блоге по понедельникам после выходных становиться традицией, поэтому продолжим.

В предыдущей статье я остановился на том, что объем чистой выручки (в сегменте платного доступа к телеканалам) в 2020 году достигнет отметки в 4 млрд гривен.

И, на мой взгляд, – это очень мало. И вот почему.

Как я писал в той же предыдущей публикации, в Украине ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) в Украине составляет 2,02 евро (притом, что количество телеканалов, представленных в пакетах у провайдеров сейчас от 80 до 150). Для сравнения – аналогичные (по количеству и по содержанию каналов) пакеты в Польше, Венгрии, Румынии, странах Балтии стоят от 18 до 30 Евро в месяц, то есть разница в цене составляет почти 10 (!!!) РАЗ.

Пояснение такой разницы в цене уровнем доходов населения не выдерживает критики, ведь средняя зарплата в Румынии или Молдове всего на 20-30% выше, чем в Украине, и даже в более состоятельных Польше, Венгрии и Чехии – разница в среднем доходе на семью превышает аналогичный показатель в Украине не более, чем в 3 раза, но не в 10 раз.

Казалось бы логичная и очевидная на основе этого сравнения стратегия поведения для провайдеров – наращивать доходы за счет регулярного и существенного (не меньше уровня девальвации национальной валюты) повышения цен на свои пакеты и перевода наиболее привлекательных каналов из «социальных» (базовых) в премиальные пакеты (более дорогие) – на практике оказалась для уровня образованности хозяев и менеджмента абсолютного большинства провайдеров «недостижимой высотой». Да и чего можно было ожидать от тех, кто зачастую смотрит на коллег по цеху как на «противников» и «захватчиков», к которым допустимо применять «стратегию выжженной земли» вырезая кабели у друг друга, борясь за абонентское подключение, а не за деньги клиента, тем самым понижая цену на результат своего труда до минимума. Как известно – глупость порождает бедность…

Ярчайшим показателем бездумных непрофессиональных действий провайдеров доступа к пакетам ТВ-каналов является динамика из нашей собственной истории: в 2007 году ARPU за услуги доступа к пакетам телеканалов составлял 39 грн (что по курсу 7,33 грн/1 Евро равнялось 5,5 Евро), а за десять лет (к 2017 году) этот же показатель был равен 52 грн (или 1,8 Евро). И это учитывая, что 1,5 Евро в месяц – это тот минимум, который едва покрывает затраты любого провайдера на техническое обслуживание сети и обеспечение доставки сигналов абонентам, а ведь есть еще и роялти, и налоги, да и прибыль собственник хотел бы получать… И вот, в погоне снизить себестоимость провайдеры стали прибегать к тому, что «подворовывали» у государства – переводя оплату от абонентов на нескольких ФОП (занижая налогообложение), и у правообладателей – занижая выплаты роялти путем сокрытия своих абонентских баз. Так называемый underreporting доходил до уровня 90% (то есть, провайдеры отчитывались и платили телеканалам только за 10% своих абонентов, скрывая оставшуюся часть).

Как следствие такого враждебного отношение к коллегам-провайдерам и к поставщикам контента (к телеканалам) способность операторов согласовывать и объединять усилия для общей выгоды своего сегмента – почти полностью исчезла. Показательным является, к примеру, что только «общенациональных» ассоциаций провайдеров – 5, а есть еще и региональные…

Как следствие, позиции сегмента провайдеров доступа к пакетам ТВ ослабли и в лоббистской плоскости, а, как часто показывают телеканалы о дикой природе, «более сильный поедает слабого». Разобщенность, неумение объединятся, договариваться и выступать с общей для сегмента позицией – слабость, и этой «слабостью» провайдеров воспользовались…

Кто же оказался сильнее?

Прежде чем ответить – немного отступлю в сторону: «сила» в бизнесе обычно измеряется в денежных единицах. Так вот – объем чистой выручки в сегменте платного доступа к телеканалам (а это 4 млрд гривен в 2020 году) в разы меньше объема доходов, получаемых от ТВ-рекламы (13,3 млрд гривен по итогам 2020 года, 11,5 млрд было в 2019 году).

В таком соотношении доходов, кстати, состоит вторая «уникальность» отечественного рынка платного ТВ: в других странах соотношение между выручкой от подписки за платный доступ к платным телеканалами и выручкой полученной от рекламы на платных телеканалах имеет соотношение, близкое к 50/50 (это неудивительно, ведь абонент платит не за доступ к рекламе, поэтому провайдеры зачастую просто исключают рекламу из ретранслируемых ними платных каналов).

При этом, напомню, что я начинал свои публикации с того, что описал рынок палатного телевидения Украины как совокупность 3 сегментов: производства контента, вещания (производства и распространения телеканалов) и доступа (распространение пакетов телеканалов) абонентам.

Так вот, именно представители второго сегмента рынка платного ТВ Украины – телеканалы, объединенные в крупнейшие медиагруппы – делят всю эту сумму в 13,3 млрд грн рекламных денег, и не удивительно, что этот сегмент оказался «сильнее» сегмента доступа.

Более того, благодаря тому, что почти весь доход от ТВ-рекламы в Украине делиться в основном четырьмя медиагруппами, провайдерам от этого пирога «не перепадает ни крошки», финансовые возможности даже 1 медиагруппы в Украине – сравнимы с объединенной выручкой всех провайдеров доступа к пакетам телеканалов. А учитывая разобщенность провайдеров, объединив усилия даже двух медиагрупп, сегмент «вещания» может претендовать на иное распределение доходов и в сегменте платного доступа к телеканалам. Когда же ради этого объединятся все четыре медиагруппы…

Но об этом – уже в следующем «номере».

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