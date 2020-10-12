Браузер Opera получил новую функцию — встроенный музыкальный плеер. Плеер находится на боковой панели браузера, что делает прослушивание музыки более удобным для пользователей, передает Comss.ru.

Согласно данным, прослушивание музыки в Opera можно запустить одним кликом по иконке на боковой панели, что намного удобнее, нежели в некоторых популярных браузерах. При нажатии отображаются все доступные аудиосервисы, на данный момент поддерживаются Apple Music, Spotify и YouTube Music.

«Обычно если вы прослушиваете музыку в браузере, то вам приходится переключаться между различными окнами или вкладками. Конечно, в некоторых браузерах, таких как Firefox и Chrome, предусмотрены глобальные параметры для управления воспроизведением. Это удобно, но вам все равно приходится к обращаться к музыкальным сервисам для выполнения определенных операций, таких как переключение плейлистов или добавление текущего треке в плейлист», — отмечает ресурс.

Примечательно, что воспроизведение продолжается, даже когда интерфейс боковой панели скрыт. Пользователь может настраивать боковую панель и скрывать сервисы, которые не использует. Также можно изменить размер вспомогательного окошка или закрепить его на экране, или же вовсе скрыть боковую панель.

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