Google работает над новой функцией для YouTube. В скором времени видеоплатформа может превратиться в магазин, передает Лига.Tech.

Согласно данным, задумка Google состоит в том, чтоб дать зрителям YouTube возможность совершать покупки рекламируемых на платформе товаров непосредственно на этой же платформе.

«Цель Google состоит в том, чтобы превратить множество видео на YouTube в обширный каталог товаров. Зрители смогут просматривать и покупать эти товары непосредственно на платформе. Для этого корпорация уже начала сотрудничество с компанией Shopify, которая разрабатывает ПО для интернет-магазинов», — пишет ресурс.

Отмечается, что на данный момент функцию тестируют на определенных YouTube-каналах. Ожидается, что в будущем владельцы каналов смогут контролировать товар, продаваемый на их страницах. Однако как именно YouTube будет получать прибыль от продаж этих товаров пока неизвестно.

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