Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки трем телеканалам. Регулятор проверит каналы «Мега», «НАШ» и ATV, сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно данным, проверку телеканалу «Мега» назначили с целью установить, насколько канал придерживается требований относительно доли передачи украинского производства. Ранее мониторинг показал, что в эфире «Мега» в промежутках между 07.00 та 23.00 доля передач украинского производства составила 46% от общего недельного объема вещания, в то время как закон требует не менее 50%.

Кроме того, были обнаружены нарушения касательно минимальной доли национального аудиовизуального продукта собственного производства. По закону она должна составлять не менее 58,3%, а по факту было зафиксировано только 52%. В связи с этим Нацсовет внепланово проверит канал «Мега» на предмет соблюдения определенных положений закона «О телевидении и радиовещании».

В то же время внеплановая проверка была назначена каналу «НАШ» из-за обнародования информации, которая может нести угрозу национальной безопасности Украины. Телеканал провел опрос, который, по оценкам регулятора, создает позитивный имидж главе страны-агрессора Владимиру Путину.

Деле в том, что 25 числа «НАШ» провел интерактивный опрос на тему «Владимир Путин заслуживает Нобелевской премии мира?». Однако результаты голосования не были подтверждены данными о количестве голосовых звонков от людей, ответивших «Да» или «Нет». Регулятор отметил, что такая информация без уточнения может вызвать у зрителей впечатление, будто украинцы поддерживают политику российского президента. Нацсовет принял решение провести внеплановую проверку телеканала на предмет присутствия в его эфире информации подобного рода.

Также Нацсовет призначил проверку сумскому телеканалу ATV. Канал вызвал недовольство регулятора из-за несоблюдения требований закона «О рекламе».

В частности, 21 сентября в эфире ATV были зафиксированы ролики политических партий «Наш край» и «Пропозиція», четко не разграниченные с другими программами, без использования обозначений «реклама» или «политическая реклама». Это является нарушением закона «О рекламе», потому регулятор проведет внеплановую проверку телеканала.

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