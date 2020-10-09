Общественный союз «Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав» (КАМП) подал иски против более 30 провайдеров за нарушение авторских прав. В частности, претензии предъявляются к провайдеру «Сеть Ланет», OTT-сервису Megogo и Divan.TV, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, в своих исках КАМП требует возмещения компенсации за нарушение авторских прав. Речь идет о суммах от 223 тыс. до 825 тыс. грн.

В частности, организация подала иск против «Ланет» на сумму 792,8 тыс. грн, три иска против ОТТ-сервиса Megogo относительно компенсации 223,6 тыс. грн, 597,6 тыс. грн и 443,2 тыс. грн, а также против ООО «Финарт Капитал Инвест» (Divan.TV) с требованием выплатить 752,7 тыс. грн.

«Также есть иски к ряду киевских и региональных компаний. Например, в ООО «Тенет» (Одесса) о взыскании компенсации в размере 587,6 тыс. грн, ООО «Украинская телекоммуникационная группа» и ООО «Просто.ТВ» (пгт Калиновка, Киевская обл.) о взыскании 445,1 тыс. грн, ООО «Пролинк» (Киевская область) о взыскании 660,5 тыс. грн, ООО «Консолидированная телевизионная сеть» (Киев) о взыскании 793,6 тыс. грн.», — пишет ресурс.

Напомним, в марте текущего года провайдеры сообщали о необходимости повышения тарифов на ТВ-услуги. Рост тарифов составил, в среднем, 15-25% и был обоснован повышением платы за роялти телегруппам.

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