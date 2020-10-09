«Союзмультфильм» удалил тысячи советских мультфильмов со своего канала на YouTube. Студия перенесла весь контент на платный онлайн-кинотеатр, передает НСН.

Согласно данным, «Союзмультфильм» заключил контракт с онлайн-кинотеатром «Премьер», теперь все мультфильмы студии будут доступны на этом видеосервисе. Со своего официального канала в YouTube анимационный контент студия убрала.

««Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и еще 1000 советских мультфильмов теперь недоступны для просмотра на официальном канале «Союзмультфильм» на YouTube», — пишет ресурс.

Студия, передает RNS, объяснила свои действия желанием защитить мультфильмы от незаконного распространения. По данным «Союзмультфильма», все любимые мультфильмы с нового года появятся не только на «Премьер», но и на различных платформах, где будут доступны, в том числе, и на бесплатной основе.

«Мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых — обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности «золотой коллекции», и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус», — отметили в «Союзмультфильме».

Отмечается, что на YouTube-канале «Союзмультфильма» остались только три советских мультфильма: «Красная Шапочка» (1937 г.), «Дядя Степа» (1938 г.) и «В Африке жарко» (1936 г.). Другие знаменитые мультфильмы студии можно найти на некоторых каналах в YouTube, однако их качество оставляет желать лучшего — видео размещены в урезанном варианте и случайном порядке.

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