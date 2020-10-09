Vodafone расширил покрытие сети LTE 900 МГц. Сеть 4G в диапазоне 900 МГц охватила еще 241 населенный пункт в Черниговской области, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, для расширения покрытия в Черниговской области Vodafone установил еще 38 базовых станций. Таким образом доступ к 4G LTE 900 МГц получили еще 111 тысяч человек. Всего на данный момент Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 2800 населенных пунктов.

«На сегодня оператор установил более 470 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают более 2800 населенных пунктов. На этой территории проживает свыше 2,6 миллиона человек. Сеть 4G LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе LTE 900 МГц от Vodafone появилась в Полтавской области. Оператор установил 42 базовые станции, обеспечив скоростным интернетом более 300 населенных пунктов.

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