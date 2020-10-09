Согласно информации, которую предоставил профессор информационных систем Калифорнийского государственного университета Лэрри Пресс, китайская компания GW обратилась в Международный союз электросвязи с просьбой о предоставлении ей разрешения на использование радиочастотного спектра, необходимого для работы двух спутниковых группировок для раздачи широкополосного интернета: GW-A59 и GW-2. В общей сложности на орбиту планируется вывести 12 992 спутника.

Масштабы заявки, поданной компанией GW, даёт Лэрри Прессу все основания предполагать, что компания надеется конкурировать на мировом рынке с группировками, построенными такими компаниями, как SpaceX, OneWeb и Amazon. Он пишет:

«Компания SpaceX, стремящаяся как можно скорее начать предоставлять свои услуги для конечных пользователей, в первую очередь ориентируется на высокоприбыльные рынки Северной Америки, после чего, возможно, уделит внимание Европе. Компания OneWeb, по всей видимости, будет иметь хорошие перспективы в странах Азии и Африки, где уже присутствует её соучредитель Bharti [Global], а также в Великобритании – поскольку свою долю в компании имеет и правительство этой страны. А компания GW будет иметь сильные позиции в тех странах, где Китай уже развивает проекты из серии «Цифровой шёлковый путь» (DSR)….

Проекты DSR являются частью амбициозного плана Китая «Один пояс, один путь», в который входят инфраструктурные проекты в примерно 70 странах. В конце 2016 года к ним добавился космический инфраструктурный проект – пространственный информационный коридор «Один пояс, один путь». Несмотря на то, что в настоящее время данные проекты сосредоточены в Восточной Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, я предполагал, что DSR может распространиться и на Латинскую Америку.

Более половины населения планеты проживает сегодня на территории Китая, Индии и рядя соседних с ними стран. Многие из этих людей не имеют возможности выхода в интернет, а некоторые платят очень большие деньги за доступ к сети с геосинхронной спутниковой орбиты. Если спутниковый бизнес с использованием LEO-спутников окажется успешным, то на этом поприще найдётся место для GW, OneWeb, SpaceX, Telesat и многих других».

Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) одобрила план компании SpaceX по запуску на орбиту чуть менее 12 000 спутников, необходимых для формирования в космосе группировки Starlink. Компания Илона Маска уже запустила 715 спутников на борту ракет Falcon 9.

Комиссия также одобрила заявку компании OneWeb на запуск дополнительных 2 000 спутников и заявку компании Amazon на запуск 3 236 космических аппаратов для группировки Kuiper. По состоянию на данный момент компания OneWeb запустила на орбиту 74 космических аппарата.

Компания SpaceX подала заявку в FCC на запуск дополнительных 30 000 спутников для своей группировки, в результате чего их общее количество достигло 42 000. В OneWeb также подали заявку на увеличение размера своей группировки до 48 000 космических аппаратов.

Пресс также упомянул о ещё двух китайских спутниковых группировках, рассчитанных на обслуживание, главным образом, внутреннего рынка.

Группировка Hongyun будет включать в себя 864 спутника для обслуживания отдалённых регионов страны. Группировка Hongyan, состоящая из 320 космических аппаратов, будет «заточена» на предоставлении услуг связи для морского, авиационного и других секторов.

Бесспорным является одно: на орбите будет находиться много спутников. Стремление заполнить космическое пространство спутниковыми группировками наблюдается в то время, когда в мире растёт озабоченность в связи с космическим мусором. В настоящее время не существует международных стандартов, регламентирующих вопросы, связанные с уборкой уже существующего мусора, а также способами, позволяющими избежать его образования.

Некоторые эксперты опасаются, что плотность объектов на околоземной орбите может вызвать каскадную серию столкновений, известных как синдром Кесслера, в результате чего в космосе будет образовываться ещё большее количество обломков. Такая серия событий может сделать непригодной для использования часть околоземной орбиты, а также нарушить глобальную связь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.