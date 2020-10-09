«Общественное радио» продолжает расширять зону своего FM-вещания. Два канала радио — «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура» — зазвучали еще в двух городах Украины, сообщается на сайте «Общественного».

Согласно данным, «UA: Радио Проминь» теперь вещает еще и в Чернигове на частоте 91,4 FM. В свою очередь «UA: Радио Культура» стало доступно жителям Херсона (частота 105,6 FM).

Как отметил член правления «UA: Общественное вещание», ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин, до этого в Херсоне уже работали «UA: Радио Проминь» и «UA: Украинское радио».

«На карте Украины все больше областных центров, где в FM-диапазоне вещают сразу три наших канала. Сегодня таким городом стал Херсон — здесь уже можно было слушать «UA: Украинское радио» и «UA Радио Проминь», а отныне еще и «UA: Радио Культура»», — сказал Хоркин.

Напомним, на днях каналы «Общественного радио» начали вещание еще на трех FM-частотах. «UA: Украинское радио» появилось в г. Волочиск Хмельницкой области, а «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура» — в с. Искровка Полтавской области.

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