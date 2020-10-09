В чём разница между чехлами, защитными плёнками и накладками для телефонов

Мобильный телефон в наши дни есть практически у каждого, однако далеко не каждый владелец такого гаджета обеспечивает одинаковый уровень защиты. Из данной статьи читатели узнают, каким образом бамперы, защитные плёнки, накладки и чехлы могут защитить лучшие смартфоны 2020 года, а также смогут определиться с выбором защиты для собственного девайса.

Мир аксессуаров для защиты мобильных телефонов

Учитывая то, насколько часто пользователи используют свои мобильные телефоны, совсем не удивительно то, насколько быстро они износятся. Поцарапать, уронить, сломать свой телефон – увы, достаточно просто. Именно поэтому тысячи компаний изготавливают различные аксессуары для защиты гаджетов.

Вот перечень различных аксессуаров, которые можно приобрести, чтобы защитить телефоны для пожилых или другие современные смартфоны от повреждения:

Стандартный чехол: Универсальный термин, используемый для стандартных чехлов, которые прикрывают заднюю панель и боковые поверхности ваших телефонов. Такие чехлы бывают разных конструкций, форм-факторов, изготавливаются из различных материалов, но все они, как правило, помогают снизить степень ущерба для телефона при его падении.

Универсальный термин, используемый для стандартных чехлов, которые прикрывают заднюю панель и боковые поверхности ваших телефонов. Такие чехлы бывают разных конструкций, форм-факторов, изготавливаются из различных материалов, но все они, как правило, помогают снизить степень ущерба для телефона при его падении. Защитные плёнки: Дополнительный слой пластика или стекла, который вы накладываете на лицевую поверхность телефона, дабы предотвратить появление царапин на ней. Более прочные защитные пленки, например, изготовленные из закалённого стекла, могут предотвратить повреждение стекла экрана после сильного падения гаджета.

Дополнительный слой пластика или стекла, который вы накладываете на лицевую поверхность телефона, дабы предотвратить появление царапин на ней. Более прочные защитные пленки, например, изготовленные из закалённого стекла, могут предотвратить повреждение стекла экрана после сильного падения гаджета. Накладки: Эти тонкие аксессуары, известные также как «скины», доступны в различных вариантах дизайна, благодаря чему они способны менять внешний вид гаджетов. Накладки не обеспечивают должной защиты телефону, однако, они всё же предотвращают появление царапин на поверхности гаджета.

Эти тонкие аксессуары, известные также как «скины», доступны в различных вариантах дизайна, благодаря чему они способны менять внешний вид гаджетов. Накладки не обеспечивают должной защиты телефону, однако, они всё же предотвращают появление царапин на поверхности гаджета. Чехлы-книжки и чехлы-мешки: Эти аксессуары сочетают в себе функции чехла и защитной плёнки. Как правило, они изготавливаются из кожи и оборачиваются вокруг вашего телефона. Такие чехлы защищают заднюю и закрывают переднюю панель, когда владелец не используете устройство. Также есть чехлы в виде кошельков с дополнительными отделениями для денег и кредитных карт.

Различные типы чехлов: Универсальная защита

Если вы в настоящее время пользуетесь мобильным телефоном, то, скорее всего, он у вас лежит в чехле. Чехлы имеют различный дизайн, изготавливаются из различных материалов и обеспечивают разные степени защиты. Чехлы используются настолько активно, что в последние годы возникла целая индустрия, связанная с их производством.

Вот несколько причин, указывающих на то, что стоит использовать чехлы для телефона:

Фиксация в ладони: Задняя панель многих телефонов премиум-класса изготавливается из стекла или гладкого пластика, поэтому такие гаджеты не очень легко и удобно держать в руке. Большинство чехлов помогают фиксировать устройство в руке. Это упрощает использование телефона, уменьшает вероятность того, что вы его уроните.

Задняя панель многих телефонов премиум-класса изготавливается из стекла или гладкого пластика, поэтому такие гаджеты не очень легко и удобно держать в руке. Большинство чехлов помогают фиксировать устройство в руке. Это упрощает использование телефона, уменьшает вероятность того, что вы его уроните. Защита при падении: Если вы обеспокоены возможным повреждением экрана телефона при его падении, вам лучше держать его в чехле. Некоторые чехлы изготавливаются из толстых и прочных материалов и имеют особенно большие боковые защитные выступы. Это означает, что, упав случайно с большой высоты, ваш телефон может не получить серьёзных повреждений.

Если вы обеспокоены возможным повреждением экрана телефона при его падении, вам лучше держать его в чехле. Некоторые чехлы изготавливаются из толстых и прочных материалов и имеют особенно большие боковые защитные выступы. Это означает, что, упав случайно с большой высоты, ваш телефон может не получить серьёзных повреждений. Персонализация: Подобно одежде, чехол для телефона может продемонстрировать вашу индивидуальность или подчеркнуть чувство стиля. Чехлы стали модным явлением: свои фирменные чехлы продают многие крупные медиа-франшизы и узнаваемые дизайнеры.

Существует также множество вариаций «дополнения» стандартного дизайна корпуса телефона. К примеру, бамперы обладают минималистичным дизайном и изготавливаются из прозрачных материалов. Они созданы для тех, кому необходимо получить дополнительную защиту телефона без ущерба для его дизайна.

Существуют также чехлы со встроенными аккумуляторными батареями, которые могут продлить время телефона на несколько часов. В некоторых чехлах также имеются небольшие подставки для поддержки телефона для просмотра видео в режиме «хэндс-фри».

Защитные плёнки: Предотвращают появление царапин и трещин

В отличие от чехлов, защитные плёнки предназначены исключительно для защиты передней панели телефона. Это прозрачный слой стекла или пластика, который устанавливается поверх экрана телефона.

Пластиковые защитные плёнки представляют собой ненавязчивые прозрачные пластинки, которые просто защищают экран от царапин. Обычно они не могут предотвратить появление трещин.

В свою очередь, защитные пластины из закалённого стекла – толстые и поэтому они могут защитить телефон от повреждений после сильного падения. Однако большие профили этих защитных пластин могут сделать их несовместимыми с некоторыми чехлами для телефонов. Вы также можете столкнуться с проблемами отклика при работе с сенсорным экраном. Это особенно актуально для устройств, имеющих датчики отпечатков пальцев на дисплее – они, как правило, полностью перестают работать, если на устройстве есть закалённое стекло.

Как и в случае с чехлами, существует несколько различных типов защитных плёнок для экрана. К примеру, экраны для защиты конфиденциальности уменьшают углы обзора, чтобы другие не могли видеть информацию, отображаемую на дисплее устройства. Также существуют матовые защитные плёнки, которые уменьшают блики от прямых солнечных лучей.

Накладки: Главным образом, декоративная функция

Накладки или же скины предназначены для людей, которые желают сохранить оригинальный профиль и размеры своего гаджета, но при этом хотят изменить его внешний вид. Это тонкие пластинки, которыми вы можете обернуть телефон, чтобы закрыть его внешнюю поверхность. Накладки обычно покрывают всю видимую область вашего гаджета помимо экрана и выступа камеры.

Однако накладки способны обеспечить вашему телефону лишь очень слабую защиту – если не считать предотвращения появления царапин на задней и боковых поверхностях гаджета.

Большинство компаний предлагают индивидуальный дизайн накладок, который можно заказать сразу для нескольких различных устройств. Это означает, что ваш телефон, ноутбук и чехол для наушников смогут выглядеть одинаково.

Так что же следует покупать?

Что именно из перечисленного выше следует купить, зависит от того, какой уровень защиты для гаджета вы желаете получить.

Большинство людей выбирает для своего гаджета хороший надёжный чехол. Если вы имеете привычку часто ронять свой телефон, то не ошибётесь, приобретя себе чехол повышенной прочности в комплекте с защитной пластинкой для экрана из закалённого стекла.

Впрочем, если вы хотите сохранить оригинальный вид своего телефона, но при этом хотите обеспечить ему защиту, обратите внимание на прозрачные корпуса или минималистичные бамперы. Существуют также чехлы для телефонов и пластиковые защитные плёнки для экрана для тех, кто хочет добавить своим устройствам индивидуальности и предотвратить появление царапин.

И не забывайте о том, что в процессе подбора защитных аксессуаров можете столкнуться с некоторыми проблемами совместимости. Самые толстые и сверхпрочные чехлы не подойдут к вашему телефону, если на нём уже установлена стеклянная защитная пластина. И, конечно же, выбор чехлов для разных моделей гаджетов может существенно различаться. Чем популярнее ваш телефон, тем больше возможностей его защиты вы найдёте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.