Новое поколение смартфонов компании Apple возглавляет iPhone 12 Pro Max. В нем воплощены передовые инновационные решения, которые значительно увеличили функциональные возможности существующих моделей. Цена на Айфон 12 Про Макс стартует от 1199 дол.США.

Преимущества iPhone 12 Pro Max

Его не зря называют флагманом нового поколения. Разработчики учли пожелания пользователей и представили модель, обладающую, по сравнению с предшественниками, рядом преимуществ:

Процессор A14 Bionic (5-нм техпроцесс). В нем используется новый быстродействующий стандарт мобильной памяти LPDDR 5. Частота процессора – 3100 МГц, объем оперативной памяти составляет 6 Гб. Он демонстрирует высокую производительность при одноядерном и многоядерном режимах тестирования. Гарантирован быстрый отклик на команды и улучшенная работа в режиме многозадачности.

Дисплей. Диагональ OLED-экрана составляет 6,7 дюйма. OLED технология обеспечивает качественную цветопередачу. Идеально реалистичное изображение будет видно под любым углом обзора. За счет отсутствия дополнительной подсветки снижено энергопотребление. Использование технологии ProMotion позволяет увеличить частоту обновления дисплея с 60 Гц до 120 Гц. Она изменяется в зависимости от изображения на экране и имеет разрешение 2788 x 1284. Эта модель будет иметь поддержку Y-OCTA, 10-битный цвет и XDR.

Оснащение айфона сканерами отпечатков пальцев Touch ID и лица Face ID. Эти функции используются для защиты информации в интернет-сервисах, играх, программных приложениях, а также применяется для их быстрого открытия, разблокировки айфона, покупок в магазине App Store.

Кроме того, устройство оснащено беспроводным интерфейсом Wi-Fi 6, который дает возможность в течение минимального времени скачивать трехмерные игры, видеоконтент, музыку. Ее можно передавать одновременно на две пары гарнитуры. Зарядка айфона осуществляется с помощью Lightning-разъема. Предусмотрена комплектация 5G-модемом.

Новые возможности фото- и видеосъемки

Система включает в себя телефотокамеру, широкоугольную и сверхширокоугольную камеры. Главным технологическим новшеством станет 3D камера LiDAR. Ее главная особенность – определение с высокой точностью расстояния до объекта съемки при помощи инфракрасного лазера. Другое название такой камеры – времяпролетная.

Благодаря наличию 3D камеры расширяются возможности смартфонов:

Становится намного лучше качество снимков, заметное невооруженным взглядом. При работе в режиме «Портрет» удается получать отчетливые снимки с отделением от фоновой заставки объекта съемки, исключить «размытость» и получать необходимую резкость на фотографии.

Новые возможности работы с дополненной реальностью. Можно сканировать живые сущности и реальные объекты, затем переносить полученные изображения в соответствующие приложения.

Заказать iPhone 12 Pro Max можно у официальных дилеров Apple.

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