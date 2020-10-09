Власти США разрешили расширенное использование частот в спектре 4,9 ГГц (4940-4990 МГц). Это поспособствует развитию широкополосного соединения, передает D-Russia.

Согласно данным, соответствующее разрешение, принятое ранее, опубликовала Федеральная комиссия по связи США. До этого частоты 4,9 ГГц были зарезервированы силовиками, но использовались только на 3,5%.

«По новым правилам каждый штат может отдать в аренду данный диапазон частот третьим сторонам, чтобы способствовать росту широкополосного беспроводного соединения, улучшить мониторинг критической инфраструктуры и содействовать использованию частот в целях общественной безопасности», — объясняет ресурс.

Напомним, в апреле в США Федеральная комиссия по связи открыла для нелицензионного использования частоты в полосе 6 ГГц. Они будет задействованы для внедрения нового стандарта беспроводной связи — Wi-Fi 6E.

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