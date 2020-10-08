Vodafone продлил акцию «YouTube без перерв». Теперь абоненты могут бесплатно пользоваться подпиской YouTube Premium до конца февраля, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов. Акция действует для всех абонентов контракта и предоплаты, распространяясь на все устройства, поддерживающие YouTube.

Чтоб активировать предложение «YouTube без перерв», необходимо набрать USSD-код *313#, после чего абонент получит SMS о подключении акции. После этого нужно лишь перейти по ссылке из SMS и активировать подписку YouTube Premium.

Напомним, на днях Vodafone запустил акцию «Online PASS в подарок». Оператор предлагает абонентам безлимитный доступ к ресурсам для обучения и онлайн-работы.

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