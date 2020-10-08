Илон Маск предложил жителям Северной Америки поучаствовать в масштабном бета-тестировании интернета Starlink. Испытание спутникового интернета состоится в западном полушарии совсем скоро, передает Фокус.

В своем Twitter Маск написал, что первое тестирование будет проводиться после того, как спутники Starlink из последней запущенной партии достигнут своих позиций на орбите.

«Когда спутники окажутся на своих позициях, мы запустим масштабное публичное бета-тестирование в северной части США и, надеюсь, на юге Канады. В остальных странах тестирование состоится после того, как мы получим разрешение от регуляторов», — пишет основатель SpaceX.

Напомним, на днях SpaceX вывела в космос тринадцатую партию спутников Starlink. Теперь на орбите функционируют более 760 аппаратов.

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