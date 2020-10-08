В Закарпатской области пресекли незаконную ретрансляцию каналов. Местный провайдер без разрешения правообладателей распространял телеканалы 1+1 media и «Медиа Группы Украина», сообщает пресс-служба Инициативы «Чистое небо».

Сообщается, что провайдер пиратил каналы группы 1+1 media: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «УНИАН», «Бигуди» и телеканалов «Медиа Группы Украина»: «Футбол 1», «Футбол 2», «Украина», «НЛО TV».

В ходе досудебного расследования ГУ ЧП Закарпатской области и Управление СБУ в Закарпатской области провели санкционированный обыск в помещениях фигуранта. Была изъята телекоммуникационная техника и проведен ряд судебных экспертиз, что доказало факт виновности провайдера.

Отмечается, что обе медиагруппы заключили с провайдером мирное соглашение, в результате которого нарушитель обязуется выплатить пострадавшим сторонам штраф. Обе сделки были утверждены судом.

«Учитывая, что нарушитель признал вину, заключил лицензионный договор и полностью возместил причиненный ущерб, ему было предложено заключение соглашения о примирении. Соглашение было утверждено судом 1 октября 2020. Этот приговор стал уже четвертым в 2020 году, которым нарушители смежных прав 1+1 media привлечены к уголовной ответственности», — сообщил партнер SMARTSOLUTIONS LAW GROUP, представляющих интересы 1+1 media по направлению борьбы с пиратством, Александр Папуця.

Напомним, на днях в Сумах суд оштрафовал украинца за незаконное распространение телеканалов. Местный житель без разрешения правообладателя осуществлял ретрансляцию каналов «Футбол 1» и «Футбол 2».

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