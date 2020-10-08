«Общественное радио» запустило новые частоты. «UA: Украинское радио», «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура» стали вещать еще в трех населенных пунктах, сообщается на сайте «Общественного».

Согласно данным, «UA: Украинское радио» теперь можно услышать в городе Волочиск (Хмельницкая обл.) на частоте 100,8 FM, а также в селе Искровка (Полтавская обл.) на частоте 101,0 FM. В свою очередь каналы «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура» теперь доступны в Днепре на частотах 104,8 FM и 88,1 FM соответственно.

Как отметил член правления «UA: Общественное вещание», ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин, до этого в Днепре вещало только «UA: Украинское радио».

«Чудесной новостью является начало FM-вещания сразу двух каналов «Общественного радио» в Днепре! В городе уже несколько лет можно слушать в FM-диапазоне «UA: Украинское радио», поэтому наконец имеем «полный комплект»», — сказал Хоркин.

Напомним, на прошлой неделе «Общественное радио» расширило вещание на восьми FM-частотах.

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