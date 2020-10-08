«Укртелеком» объявил о начале сотрудничества с Broadband Telecom, дочерней компанией Bankai Group. Компании будут вести совместную работу в рамках договора о предоставлении услуг международной электросвязи, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, благодаря этому партнерству появилась возможность обеспечить еще один канал голосовой связи между Украиной и миром. Теперь украинские абоненты смогут получать качественные голосовые услуги при получении международных звонков.

«Мы рады начать перспективное партнерство с таким игроком глобального телеком-рынка как Группа компаний Bankai. Это позволит усилить конкуренцию на рынке международного трафика в Украину и из Украины, таким образом они станут более привлекательными для пользователей », — сообщил директор департамента межоператорских продаж «Укртелекома» Дмитрий Новиков.

В свою очередь в Bankai Group отметили, что давно планировали выход на ранок Украины — одной из крупнейших стран Европы. По словам главного коммерческого директора компании Ааюша Барота, это сотрудничество позволит многим украинским абонентам, проживающим заграницей, связаться со своими близкими не только в сети «Укртелеком», но и в сетях мобильных операторов.

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