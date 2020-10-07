Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали Меморандум о взаимопонимании в предоставлении данных для WIPO ALERT Database — всемирной защищенной онлайн-платформе со списком и досье сайтов-нарушителей авторских прав. Теперь украинские правообладатели смогут присоединиться к этой платформе, что даст возможность повысить качество защиты легального контента.

Подписание документа состоялось в рамках 61-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, которая проходила 21-25 сентября 2020 в Женеве, где заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Александр Романишин встретился с Генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри.

На встрече обсудили содействие в вопросах защиты интеллектуальной собственности (ИС) со стороны ВОИС, реализацию совместных инициатив, предусмотренных в двусторонней программе сотрудничества на 2020-2021 гг., а именно работу Национального учебного центра по ИС, улучшение системы альтернативного разрешения споров, мероприятия, направленные на повышение осведомленности в сфере ИС и др. Реализация Меморандума с ВОИС также позволит ввести в Украине механизм блокировки получения незаконных доходов пиратскими сайтами, следуя принципу follow the money.

Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской Инициативы «Чистое небо», прокомментировал: «В 2017 году по запросу рекламного рынка мы создали национальный информационный ресурс — blacklists.org.ua, который за три года показал хорошие результаты в снижении объема рекламы на ресурсах, распространяющих нелегальный контент. На сегодняшний день в нашем списке более 1,5 тыс. таких ресурсов.

Мы рады тому, что ВОИС инициировала аналогичный проект на международном уровне. Украина в лице Минэкономики присоединилась к проекту, и это даёт нам возможность заявить в список ВОИС ресурсы, к которым есть претензии украинских правообладателей. Мы изначально активно поддерживали эту идею и готовы в дальнейшем помогать в ее практической реализации как Министерству, так и нашим членам. Уверены, что международный статус такого списка создаст дополнительную мотивацию для рекламного рынка контролировать размещение рекламы».

Рекомендовать ресурсы для включения в список WIPO ALERT Database будет «Чистое небо». Напомним, что весной 2019 года был подписан Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между общественным союзом «Инициатива «Чистое небо» и Департаментом ИС Минэкономики Украины, которое на тот момент уже готовилось получить статус уполномоченного участника проекта ВОИС.

В течение ближайшего месяца «Чистое небо» планирует согласовать с Минэкономики правила подачи ресурсов для WIPO ALERT Database, которые, по сути, будут похожими на схему работы сервиса blacklists.org.ua. Схема такова:

Правообладатели проводят мониторинг ресурсов-нарушителей и ежемесячно передают в “Чистое небо” список со всей найденной об этих ресурсах информацией и подтверждением фактов пиратства; Инициатива верифицирует поданные списки, выкладывает в открытый доступ на blacklists.org.ua, рассылает подписчикам сервиса; Новый шаг — подача ресурсов из этого списка в Департамент интеллектуальной собственности Минэкономики для включения в глобальную платформу WIPO ALERT Database.

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