OMO стал первой украинской компанией-разработчиком решения для умного дома, которая получила официальное членство в ZigBee Alliance.

ZigBee Alliance — это международная организация, которая работает над созданием стандартов для умных устройств. Протокол ZigBee является одним из самых популярных в мире способов связи умных устройств между собой. Альянс заработал репутацию надежной организации с момента своего создания в 2002 году. С тех пор он привлек около 300 участников, включая гигантов Amazon, Apple и Google.

«Мы гордимся тем, что стали частью международной организации, которая трудится на благо индустрии Интернета вещей. Мир меняется каждый день, и то, что когда-то казалось выдумкой, сейчас называется научно-техническим прогрессом. Мы тоже вносим свою лепту и развиваем культуру умного дома в Украине. Наша цель — сделать технологию доступной каждому, у кого есть смартфон», — комментирует Грант Даян, сооснователь ОМО.

Миссия альянса — сделать так, чтобы устройства разных типов и производителей были совместимы между собой. Это полностью совпадает с целью ОМО.

«Для нас важно быть признанными мировым сообществом, ведь это значит, что мы все делаем правильно. Членство в альянсе позволит вывести Украину на новый уровень и показать, как технология работает у нас. А совместная работа с другими участниками поможет совершенствовать продукт день за днем, внедряя в Украине международные стандарты», — делится Вадим Сидоренко, основатель и СЕО стартапа ОМО.

Какие возможности дает членство в ZigBee Alliance:

Первыми узнавать о новых стандартах разработки умных устройств и создавать продукты в соответствии с ними.

Сертифицировать собственные продукты по международным стандартам.

Первыми получать доступ к разработкам компаний-участников альянса.

Помощь в тестировании устройств согласно всем стандартам ZigBee.

Вступление в альянс поможет OMO объединить усилия с другими компаниями для совместного изучения рынка. Amazon, Apple и Google в составе альянса уже работают над новым стандартом безопасного подключения для систем умного дома, которые в будущем можно будет внедрить в Украине.

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