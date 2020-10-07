Верховная Рада рассмотрит законопроект о налогообложении иностранных электронных сервисов. Документ призывает обложить 20%-ным НДС зарубежные сервисы вроде Facebook, Netflix или Amazon, передает Канал 24.

Как известно, в январе текущего года правительство уже обсуждало возможность обложения налогом компаний, предоставляющих электронные услуги и не являющихся резидентами Украины. Налог на добавленную стоимость должен был составить 20% и включаться в стоимость электронных услуг.

Однако в июле из законопроекта «О медиа» изъяли часть, касающуюся регулирования иностранных сервисов и соцсетей. Зарубежные сервисы общего доступа вроде Amazon или Netflix были исключены из списка платформ, подпадающих под регуляцию на территории Украины, и таким образом избежали налогообложения.

Теперь же в Раду внесли законопроект с аналогичными, по сути, требованиями. Документ дополнит Налоговый кодекс о налогообложении электронных услуг.

«Для того, чтобы предоставлять услуги украинцам, эти компании [иностранные компании-нерезиденты Украины] должны зарегистрироваться в украинской налоговой как плательщик НДС. Это условие работает, если за предыдущий год компания поставила физлицам в Украине услуг на миллион гривен. Если сумма меньше, то можно зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно. Это все происходит через электронный сервис «НДС для лиц-нерезидентов»», — пишет ресурс.

Отмечается, что норма касательно налога на иностранную рекламу будет исключена из кодекса.

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