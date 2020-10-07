Big Data UA представила свежие данные касательно телесмотрения в Украине за сентябрь 2020 года. Вопреки ожиданиям, существенного возрастания интереса к ТВ в первый месяц осени не наблюдалось.

Сообщается, что к конце сентября на панели насчитывалось свыше 423 тысяч активных домохозяйств. При этом общий телепросмотр составил всего 5,41% (всего на 0,16 п.п. выше августовского показателя). В среднем, в первый месяц осени зрители смотрели ТВ на 4 часа в день больше, нежели за месяц до этого.

Наибольший прирост ожидаемо показали телеканалы общего просмотра — на 3,39 п.п. до 57,08%. Телеканал 1+1 увеличил долю просмотра на 1,78 п.п до 12,51%. Канал «Украина» получил еще 0,35 п.п. и сейчас имеет долю в 10,29%, ICTV — 0,68 п.п. (сейчас 8,92%). На четвертом месте оказался СТБ, увеличив долю на 0,80 п.п до 7,16%, на пятом — «Новый» с 6,49%, потеряв 0.02 п.п. В свою очередь «Интер» имеет показатель в 5,00% (рост на 0,10 п.п.).

Группа развлекательных каналов в сентябре потеряла долю телесмотрения, снизив показатели на 0,68 п.п. до 7,96%. Доля канала ТЕТ снизилась на 0,03 п.п. до 3,25%. У НЛО-ТБ этот показатель упал на 0,13 п.п. до 1,55%, у ОЦЕ ТВ — на 0,11 п.п. до 0,46%. У «Мега» показатели остались без изменений на уровне 0,60%, а у канала «Сонце» — увеличились на 0,03 п.п. до 0,35%.

Каналы кинопоказа в сентябре увеличили свои показатели на на 0,10 п.п. до 7,34% и оказались на третьем месте. TV 1000 East получил еще 0,19 п.п. (сейчас имеет 1,75%), TV 1000 Action East прибавил 0,02 п.п. (сейчас 1,14%), а VIP Megahit HD — 0,14 п.п. (до 0,40%). в то же время ViP Comedy просел на 0,13 п.п. (до 0,69%), а «Энтер Фильм» — на 0,08 п.п. (до 0,53%).

Спортивные каналы, продемонстрировавшие в августе впечатляющий рост, в сентябре просели на 1,19 п.п. до 7.25%. Канал «Футбол 2» потерял 1,67 п.п. и сейчас имеет долю просмотров в 2,90%. Показатели «Футбол 1» снизились на 0,54 п.п. до 2,07%. Третье место в августе занимал Setanta Sports HD, однако сейчас доля просмотра канала упала до 0,68%. Место телеканала занял «Футбол 3», набрав в сентябре 0,51 п.п. (до 0,82%). Eurosport 1 потерял 0,08 п.п. (до 0,20%).

Доля просмотра детских каналов в сентябре составила 6,46%, что на 0,60 п.п. ниже показателей августа. Канал «Плюс Плюс» потерял 0,23 п.п. (до 2,24%), Nickelodeon — 0,08 п.п. (до 1%), «Пиксель» — 0,03 п.п. до (0,86%), а Cartoon Network — 0,19 п.п. (до 0,83%).

Снизились показатели и новостных телеканалов. В сравнении с августом доля просмотра просела на 0,50 п.п. до 5,28%. «Украина 24» потерял 0,08п.п. (до 1,59%), «Прямой» — 0,14 п.п. (до 0,73%), «Канал 112» — 0,12 п.п. (до 0,71%), «24 канал» — 0,05 п.п. (до 0,37%). Доля просмотра News One по результатам сентября составила 0,63%.

Группа познавательных каналов потеряла 0,10 п.п, их доля в сентябре составила 4,44%. Показатели Viasat History и Discovery Science остались без изменений (на уровне 0,56% и 0,34% соответственно), а вот NATIONAL GEOGRAPHIC и History потеряли 0,05 п.п. и 0,02 п.п., получив долю в 0,45% и 0,36% соответственно. Канал Viasat Explore CEE смог увеличить показатели на 0,02 п.п. до уровня 0,42%.

На восьмом месте оказались телеканалы сериалов, утратившие в сентябре 0,18 п.п. (до 1,68%). Канал «Бигуди» потерял 0,05 п.п. (до 0,37%), FOX — 0,01 п.п. (до 0,34%). Paramount Comedy по итогам сентября имеет долю просмотра в 0,31%.

Доля просмотра музыкальных каналов в первый месяц осени снизилась на 0,10п.п. до уровня 1,63%. Доля М1 упала до 0,50%, MUSIC BOX UA — до 0,32%, а EU MUSIC — до 0,25%.

Напомним, в августе показатель общего телесмотрения снизился на 18% до 5,25%. Наибольший рост в последний месяц лета показали спортивные телеканалы.

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