SpaceX вывела в космос тринадцатую партию спутников Starlink. Теперь на орбите функционируют более 760 аппаратов, передает Лига.Новости.
Согласно данным, партия из 60 спутников Starlink была отправлена на орбиту вчера, 6 октября в 14:30 по киевскому времени. Запуск был осуществлен с площадки SLC-39А базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.
Отмечается, что 13-й запуск трижды переносился: дважды из-за плохих погодных условий и один раз по причине нештатных показаний датчиков.
Напомним, предыдущая партия спутников Starlink была выведена на орбиту 3 сентября. Каждая отправка является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.
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