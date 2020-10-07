Vodafone запустил акцию «Online PASS в подарок». Оператор предлагает абонентам безлимитный доступ к ресурсам для обучения и онлайн-работы, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, бесплатно пользоваться услугой Online PASS смогут те абоненты, которые подключат ее до 14 января 2021 года. они получат безлимитный доступ без платы за трафик к таким сервисам как Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat и FaceTime.

«Сделать доступными приложения, которые в условиях адаптивного карантина очень важны для тысяч украинцев – это инициатива, с которой к нам обратился Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Мы тщательно проанализировали, какие именно программы и приложения стали востребованы абонентами для онлайн учебы и работы. И предложенные нами уникальные условия – безлимит без платы за трафик – станут весомой помощью в современной реальности школьникам, студентам, офисным сотрудникам, предпринимателям», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью Vodafone Украина Виктория Рубан.

Отмечается, что для подключения Onlines PASS по акции абоненту необходимо набрать набрать: *316*1#. Стоимость услуги Onlines PASS с января следующего года составит 50 грн/мес.

напомним, на прошлой неделе Vodafone до 30 ноября продлил акцию «20 Метрогиг». По условиям акции, абоненты получают 20 ГБ мобильного интернета на 7 дней без каких-либо дополнительных затрат.

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