SES присоединилась в качестве партнера к Microsoft Azure Orbital. Сервисы удаленного управления SES станут частью новой многоорбитальной спутниковой связи Microsoft, интегрированной с Azure, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Microsoft Azure Orbital – это новый сервис с удаленным управлением от Microsoft, позволяющий операторам сетей напрямую обмениваться данными и контролировать пропускную способность своих спутников, обрабатывать данные и масштабировать свои операции в Azure. Партнерство с Microsoft Azure Orbital позволит SES значительно продвинуть цифровую трансформацию услуг в рамках своей стратегии, ориентированной в первую очередь на облачные решения.

«Интеграция сетей SES и Azure предоставит клиентам O3b mPOWER «односкачковый» доступ к облачным сервисам Azure. Возможность маршрутизации через глобальную сеть Microsoft и внедрение дополнительных облачных услуг с расширенными возможностями, таких как усиленная безопасность, SD-WAN и другими сетевыми функциями, наряду с уже существующими, обеспечит клиентам SES возможность наслаждаться улучшенной производительностью сети, быстротой вывода новых сервисов на рынок, гибкостью и масштабируемостью, которые будут создавать новые возможности для получения доходов», — сказано в пресс-релизе.

В рамках партнерства SES будет разворачивать наземные станции Azure Orbital и обеспечивать управление для сегментов среднеорбитальной связи (MEO). Первые станции сетевого сопряжения будут расположены в США, в Фениксе, штат Аризона, и Куинси, штат Вашингтон.

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