Компания KIVI презентовала рынку новую серию смарт-телевизоров на базе самой популярной и надежной операционной системы от Google Android TV 9.

Среди основных преимуществ новой линейки KIVI Smart TV 2020 – улучшенные изображение и звук. Мощный графический процессор A.C.E Pro в комбинации с дисплеями премиум класса гарантируют равномерное распределение яркости и отсутствие засветов, улучшая изображение даже на самых сложных участках, сохраняя его при этом натуральным и живым. Модели также оснащены новым аудио-процессором и улучшенными и откалиброванными динамиками, что существенно повышает качество звука за счёт обработки аудио-сигнала по 16 параметрам.

«Мы фундаментально подошли к созданию новых телевизоров, учитывая весь наш опыт и опыт наших клиентов. От разработки до производства новой линейки прошло 2 года. Мы фокусировались на стабильной и быстрой работе операционной системы, для этого мы заключили контракт с Google. Также была полностью переработана аппаратная часть, за счёт чего мы существенно улучшили качество изображения и звука», – отмечает Евгений Руденко, вице-президент по производству и инновациям компании KIVI.

Использование ОС Android TV 9, с последующим автоматическим обновлением до 11 версии, предоставляет пользователю широкие возможности. Функция Chromecast built-in обеспечивает возможность транслировать приложения и контент с мобильного устройства, планшета или компьютера на экран телевизора.

Вы можете с легкостью интегрировать телевизор KIVI в систему Smart Home, благодаря единой системе аутентификации, что дает возможность управлять умными устройствами с вашего телевизора.

С помощью голосового управления Google Assistant KIVI Smart TV также способен подсказать, работает ли ваше любимое кафе, показать пробки на дорогах, открыть YouTube или включить сериал на Netflix, отрегулировать громкость видео или поставить его на паузу, а также многое другое.

По итогам 2019 года KIVI входит в ТОП-3 по продажам в Украине среди брендов Smart TV. Такого результата команда KIVI добилась всего за четыре года и рассчитывает, что новая линейка позволит значительно усилить рыночные позиции компании в ближайший год.

«Команда разработчиков KIVI ежедневно работает над развитием продуктов компании, фокусируясь исключительно на создании умных телевизоров. И сегодня мы представляем нашу последнюю разработку, которой по праву можем гордиться «, – говорит Евгений Руденко.

На украинском рынке будут представлены следующие серии: KIVI 510 Series, H/F 710 Series и U 710 Series.

Отметим, что KIVI предоставляет трёхлетнюю гарантию на дисплей-модули новой линейки. Компания также обеспечивает постоянное обновление и поддержку программного обеспечения.

Полное видео презентации новой линейки:

KIVI – международная компания, разработчик и производитель смарт-телевизоров и ТВ-сервисов. Продукция под одноимённым брендом реализуется на европейских и азиатских рынках, а ТВ-сервис KIVI TV доступен на всех телевизорах с cистемой Android в Украине.

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