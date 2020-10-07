Компания Philips может похвастаться долгой историей работы в сфере производства телевизоров. С недавних пор компания решила сосредоточить своё внимание на вопросах качества картинки и звука, в то время как другие производители думают о поддержке контента сторонних производителей. Производитель известен своей технологией Ambilight, которая используется в телевизорах Philips более высокого класса, однако также важно знать о том, что компания обеспечивает широкую поддержку основным форматам HDR. Если вы ищете телевизор, который отличается от стандартных предложений крупных брендов, вы, возможно, будете удивлены тем, что предлагает Philips. Вот некоторые из моделей:

Начальный уровень: Philips 58PUT6183/98 – «PUT6183»

Идеален для:

Тех, кто предпочитает иметь большой экран.

Любителей просмотра программ вещательного телевидения.

Телевизор Philips 58PUT6183/98 предложит вам широкие возможности просмотра телепрограмм, а его цена вполне соответствует его возможностям. Данный телевизор является самой большой моделью в списке. Даже если у вас нет доступа к оригинальному 4K-контенту, данный телевизор, обладающий 58-дюймовым светодиодным экраном, позволяет автоматически масштабировать видео, давая максимум удовольствия от просмотра видеоконтента. Модель также поддерживает технологию Micro Dimming Pro, позволяющую оптимизировать уровень контрастности – у вас будет много шансов увидеть её в действии благодаря поддержке HDR Plus.

Данная модель смарт-телевизора даёт множество различных возможностей для просмотра интересующего контента, при этом рекомендации по фильмам и детскому контенту вы сможете без проблем находить через панель управления Saphi. На контроллере имеется красная кнопка Toggle Red для доступа по запросу к программам Mediacorp. А возможность записи через USB позволяет смотреть пропущенные передачи после их выхода в эфир.

Модель среднего уровня: Philips 50PUT6233 – «PUT6233»

Идеален для:

Небольших семей, которые любят смотреть фильмы по ночам.

Владельцев Philips Hue.

Если вы желаете увидеть технологию Ambilight 2 в действии, то вам следует сделать свой выбор в пользу Philips 50PUT6233. Упомянутая выше технология делает этот 50-дюймовый телевизор с поддержкой 4K UHD визуально большим, чем он есть на самом деле благодаря независимой паре внешних источников света, расположенных по обе стороны экрана. Их цвет и структура соответствуют контенту, который вы смотрите, поэтому результат всегда дополняет действие. При правильном освещении комнаты, в которой установлен телевизор, эффект может быть очень даже впечатляющим.

Если у вас дома есть в наличии лампы Philips Hue, вы можете подключить свой телевизор к той же самой сети и синхронизировать их для достижения лучшего эффекта. Окружающий свет успокаивает и расслабляет ваши глаза, поэтому у вас не будет чувства усталости после долгого просмотра фильмов или телепрограмм. А благодаря наличию встроенной технологии Chromecast и операционной системе Saphi у вас будет широкий выбор источников, из которых вы сможете выбирать контент.

Для энтузиастов: Philips 55PUT6233 – «PUT6233»

Идеален для:

Больших семей, которые любят смотреть кино по ночам.

Геймеров, которые ищут что-то уникальное.

Телевизор Philips 55PUT6233 является 55-дюймовым «собратом» телевизоров серии PUT6233 и обладает аналогичным набором преимуществ. Однако наличие в данном телевизоре большого экрана делает его лучшим выбором для семей из четырёх и более человек. Технологию Ambilight можно использовать и для прослушивания музыки, и для отдыха. В последнем режиме экран выключается, при этом остаются светиться лишь огни. Можно также настраивать различные параметры ритма в соответствии с вашими предпочтениями.

Технология Ambilight отлично подходит для динамичных игр. Тем не менее, говоря об освещении, не стоит забывать и качество изображения. Процессор Philips P5 Perfect Picture Engine выполняет множество сложных задач, таких как снижение шума и повышение контрастности, улучшение передачи движения, цветов и резкости. Не лишним будет также упоминание о технологии Dolby, которая позволяет улучшить качество передачи изображения и звука.

Разъяснение по номерам моделей телевизоров Philips

Вы желаете приобрести себе новый телевизор производства компании Philips, но при этом не знаете, какой именно вам следует покупать? Вы обратились по правильному адресу. В настоящее время на рынке предлагается так много фантастических моделей телевизоров Philips, что порой достаточно сложно сделать выбор. Ситуацию ещё более осложняет то, что ни у одной из моделей нет однозначного названия. Коды моделей, состоящие, как может показаться на первый взгляд, из случайных комбинаций букв и цифр, не облегчают задачу потребителя.

Компания Philips – далеко не единственный производитель телевизоров. Samsung, LG, Panasonic, Sony – все они как бы соревнуются за право иметь самые замысловатые названия своих продуктов. Авторы нашего издания постоянно тестируют новейшие и лучшие телевизоры, и поэтому они кое-что знают о том, как следует расшифровывать номера моделей телевизоров. В данном руководстве вы найдете подробные объяснения того, как декодировать номера моделей.

Все флагманские телевизоры Philips – это модели с OLED-экраном. Технология OLED, название которой расшифровывается как «Organic Light-Emitting Diode» (то есть – «органические светодиоды»), представляет собой технологию производства панелей, в которых каждый пиксель действует как собственный источник света, когда через него проходит ток. Это позволяет производителям OLED-телевизорам достигать потрясающего уровня контрастности и глубокого чернильно-чёрного цвета. Все OLED-телевизоры Philips имеют разрешение 4K/UHD (3840×2160). В компании Philips разделяют категорию OLED на стандартные OLED-телевизоры и телевизоры OLED+ телевизоры. При этом последние поддерживают дополнительные функции, такие как встроенные динамики Bowers & Wilkins.

В качестве примера, иллюстрирующего то, как следует разбивать номера моделей OLED телевизоров Philips, авторы данной публикации решили использовать модель Philips OLED805 55in с диагональю экрана 55 дюймов 2020 года выпуска. Официальное обозначение модели – 55OLED805/12 – не очень броское. Однако, что же оно означает? «55» расшифровать достаточно легко – в данной модели установлена панель с диагональю 55 дюймов. Модель каждого продаваемого сегодня телевизора производства компании Philips содержит две цифры, одна из которых всегда указывает на размер экрана.

Далее идёт OLED – что, опять же, понять очень просто. Данный телевизор Philips оснащён OLED-панелью, а не светодиодной ЖК-панелью. Вам следует обратить внимание на то, что телевизоры Philips OLED+ не имеют символа «+» в номерах моделей; их модели «пронумерованы» в том же стиле, что и обычные OLED-телевизоры Philips. Раньше модели Philips OLED имели код POS – если вы столкнётесь с одним из таких телевизоров, скорее всего, он будет очень устаревшим.

Цифра «805» указывает на две вещи. Во-первых, на то, что перед нами – телевизор серии 800. В случае с телевизорами производства компании Philips (как, впрочем, и большинством телевизоров других производителей), чем выше номер серии, тем дороже и многофункциональнее будет устройство. А вот цифра 5 говорит нам о том, что данный телевизор был произведен в 2020 году. У любого телевизора производства компании Philips, выпущенного в 2020 году, в конце серийного номера будет стоять цифра 5, а не 4 (2019) или 3 (2018).

После номера серии следует код /12. В компании Philips говорят, что данное число указывает на рынок, на Если вы покупаете телевизор Philips, но при этом номер его модели не заканчивается на /12, это, вероятно, связано с тем, что он произведен для другого региона. Таким образом, 55OLED805/12 – это 65-дюймовый OLED-телевизор Philips серии 4K 800, выпущенный в 2020 году для продажи на рынках европейских стран.

Прочитав эту статью, вы получили базовые знания, необходимые для расшифровки номера модели любого представленного на рынке телевизора производства компании Philips.

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