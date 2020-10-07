MEGOGO покажет своим зрителям эксклюзивные боксерские поединки в рамках сотрудничества с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions Ukraine. Уже завтра медиасервис будет транслировать бой Денис Беринчик — Виорел Симион, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, MEGOGO и K2 Promotions Ukraine начали стратегическое партнерство, в рамках которого зрителям покажут эксклюзивные трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров. Все события будут доступны в разделе сервиса «Спорт».

«Мы продолжаем фокусироваться на развитии каждого нашего направления, в том числе раздела «Спорт». В этом году, кроме топовых киберспортивных трансляций, спортивный раздел значительно пополнился громкими боксерскими событиями. Благодаря сотрудничеству с K2 Promotions Ukraine, а также с Top Rank, о которой мы объявили ранее, наши зрители могут увидеть все важнейшие боксерские поединки с участием самых известных звезд украинского и мирового бокса», — сообщил директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Отмечается, что уже 8 октября зрители смогут увидеть первое шоу от K2 Promotions Ukraine — интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик будет защищать свой титул в ринге против опытного румынского боксера Виорела Симиона.

«У моего соперника за плечами большой багаж опыта, большое количество поединков. Он боксировал со многими известными именами, владел региональными титулами по WBC. Это и есть его преимуществом. Мы изучали его манеру боя, разработали план, чтобы преодолеть его, и двигаться дальше», — отметил Денис Беринчик.

Бой будет доступен к просмотру всем пользователям подписки «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная». Анонсы других спортивных событий от K2 Promotions Ukraine будут появляться в разделе «Спорт» на MEGOGO.

Напомним, летом MEGOGO приобрел эксклюзивные права на трансляцию боев Top Rank в Украине.

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