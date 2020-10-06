OTT-сервис Megogo работает над созданием украиноязычного контента. Об этом сообщает Детектор Медиа.

Как рассказал в интервью Детектору Медиа директор по стратегическому развитию компании Иван Шестаков, совместно с украинскими партнерами сервис уже приступил к производству сразу нескольких фильмов на украинском языке.

«Мы вошли в копродакшн по нескольким проектам. То есть мы уже полноценно занялись производством в Украине украиноязычного контента с украинскими компаниями», — сказал Шестаков.

Он также добавил, что эксклюзивно на Megogo новые проекты размещены не будут, поскольку окупить все затраты таким образом компания не сможет.

«Когда мы производим контент в копродакшн, мы ищем возможность, чтобы этот контент заработал, и при этом получить для себя более выгодные условия на права. Если бы мы сделали сериал эксклюзивно для Megogo и оставили бы его только на нашей платформе, то ни за какой период он бы не окупил свои затраты. Полнометражные фильмы зарабатывают основные деньги в прокате, а сериалы — за счет продажи прав как можно большему количеству платформ», — заявил стратегический директор.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что холдинг VEON, материнская компания Киевстар, может стать новым владельцем онлайн-кинотеатра Megogo. Сделка может помочь холдингу укрепить позиции на рынке.

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