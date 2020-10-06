Украина может объединить усилия с Азербайджаном, Грузией и Молдовой в космической сфере. С украинской стороны поступила инициатива по созданию космического агентства ГУАМ, сообщается на сайте Государственного космического агентства Украины.

Согласно данным, предложение объединить усилия стран в космической сфере поступило с целью расширения потенциала и повышения эффективности. В частности, сотрудничество предполагает создание региональной спутниковой группировки, обеспечение независимого доступа к космосу для стран-участниц, а также совместное участие в глобальных космических проектах.

Делегации стран-членов ГУАМ позитивно восприняли инициативу украинской стороны. Таким образом было принято решение о создании рабочей группы для подготовки реализации создания космического агентства ГУАМ.

Организация ГУАМ была создана в 2006 году Грузией, Украиной, Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова. ГУАМ выступает за демократию и экономическое развитие и действует на основании Статута.

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