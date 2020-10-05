Новые санкции США против Huawei негативно отразились на работе многих крупных мировых компаний. Дабы предотвратить многомиллиардные убытки, японские компании Sony и Kioxia обратились к Штатам с просьбой о продлении сотрудничества с китайским техногигантом, передает Pingvin.Pro.

Согласно данным, Sony являлась основным поставщиком сенсоров изображения для Huawei, в то время как Kioxia активно поставляла китайской компании микросхемы флеш-памяти. После введения новых санкций США Sony вынуждена сократить план расходов на три года.

Для Kioxia ограничение поставки микросхем для Huawei грозит переизбытком этих же микросхем и как следствие — снижением цен. Из-за неопределенности компания отложила свой план с листингом на несколько миллиардов долларов.

Отмечается, что кроме Sony и Kioxia заявку на продление сотрудничества с Huawei также подали Samsung Electronics і SK Hynix. Как известно, у Intel уже есть лицензия на поставку чипсетов китайскому техногиганту.

Напомним, после вступления в силу новых санкций против Huawei Samsung Electronics отказалась от сотрудничества с компанией. Вместе с ней о прекращении сотрудничества с китайским производителем техники сообщила компания LG Display. При этом в LG Display отметили, что со стороны компании данный шаг не будет иметь колоссальных последствий, поскольку она продавала китайскому техногиганту мало панелей.

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