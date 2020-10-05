Верховная Рада приняла закон «Об электронных коммуникациях». Согласно документу, мобильные операторы обязаны перейти на новые, европейские нормы, передает GSMinfo. Как это отразится на украинских абонентах?

Как сообщалось ранее, закон предусматривает введение универсальной услуги в сфере электронных коммуникаций, включающей в себя услуги широкополосного доступа к интернету и голосовую связь. Согласно законопроекта, универсальная услуга должна предоставляться в таком объеме, чтоб у населения всегда был доступ к необходимым сервисам.

Однако, что более примечательно, новый закон запрещает «пакеты» услуг мобильных операторов — абонент может платить только за те услуги, которыми активно пользуется. То есть, если вы не пишете SMS, то и платить за них в своем тарифном плане не обязаны. По такому же принципу все, кто не все пользуется, например, звонками за границу или мобильным интернетом, может не платить за эти услуги.

Операторы в свою очередь также получают определенные преимущества от нового закона. В частности, теперь они могут делиться радиочастотным спектром и подавать документы в регуляторные органы в электронном виде.

«Радиочастотный спектр становится технически нейтральным, то есть операторы получают возможность пользоваться полосами радиочастот без ограничения каким-либо технологий. Также всю отчетность можно подавать в электронном виде», — пишет ресурс.

В то же время некоторые нормы нового закона вызывают настороженность. Одной из таких является антимонопольная мера, дающая провайдерам право принудительно использовать сеть провайдера-монополиста для своей работы. По идее, это должно помочь навести порядок в тех местах, где доступен только один интернет-провайдер, способный при отсутствии конкуренции устанавливать повышенные расценки на свои услуги.

С точки зрения самих провайдеров, такие меры могут привести по итогу к нечестной конкуренции и поспособствовать вытеснению с рынка местных провайдеров более крупными, вроде Киевстар или Vodafone.

Напомним, законопроект «Об электронных коммуникациях» был принят за основу еще в июне текущего года. Сообщалось, что он призван урегулировать и установить полномочия государства в управлении отраслью электронных коммуникаций.

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