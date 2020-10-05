Apple TV теперь может воспроизводить видео с YouTube в 4K. Обновление распространяется постепенно, поэтому на данный момент существуют некоторые ограничения, передает ITsider.

Согласно данным, для воспроизведения видео в 4K необходима как минимум Apple TV з tvOS 14. Режим доступен для ограниченного количества роликов, которые, в свою очередь, можно смотреть только в Ultra HD со скоростью 30 кадров в секунду и без HDR.

YouTube подтвердил, что на сегодня действуют вышеупомянутые ограничения. Видеохостинг также отметил, что недавно вышедшие iPad и iPhone должны поддерживать видео в 4K с 60FPS и HDR.

Напомним, в прошлом месяце появилась информация о том, что Apple работает над новой версией телеприставки Apple TV. Устройство получит функцию поиска пульта дистанционного управления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.