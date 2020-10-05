За последний квартал в Украине значительно увеличилось покрытие 4G. Начиная с 1 июля доступ к качественному интернету появился в 2700 населенных пунктах, передает Укринформ.

Сообщается, что такие данные озвучил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit. По его словам, за квартал доступ к 4G получили 1,2 миллиона граждан.

Кроме того, отметил Федоров, за эти три месяца в 2600 населенных пунктах удалось улучшить интернет-покрытие с 3G до 4G, благодаря чему возможность пользоваться более качественным интернетом сегодня имеют 2,6 миллиона украинцев.

«Максимум через 2 года у нас вся страна будет покрыта на 95% 4G. И в следующем году мы планируем все международные трассы подключить к интернету», — сказал Федоров.

Напомним, как сообщало Минцифры,ускорить процесс покрытия населенных пунктов скоростным интернетом помог запуск 4G в диапазоне 900 МГц. Многие жители страны впервые получили возможность воспользоваться преимуществами сети четвертого поколения только в июле 2020 года.

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