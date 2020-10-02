«Общественное радио» начало вещание еще на 8 новых FM-частотах. «UA: Украинское радио», «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура» зазвучали в 8 новых населенных пунктах с 1 октября, сообщается на сайте «Общественного».

По словам члена правления «UA: Общественное вещание», ответственного за платформу радио, Дмитрия Хоркина, расширение вещания на сегодня особенно актуально в связи с режимом предвыборной кампании, когда объективная информация особенно важна слушателям.

«FM-сеть «Общественного радио» растет. Мы рады приветствовать новых слушателей! Сейчас Украина живет в режиме предвыборной кампании, поэтому доступ к правдивой объективной информации становится особенно ценным. Наши слушатели не услышат фейков или отстаивания интересов олигархов — мы работаем исключительно в интересах гражданского общества. Спасибо департаменту развития сетей «Общественного», который прилагает максимум усилий для запуска FM-частот», — отметил Хоркин.

Итак, канал «UA: Украинское радио» был запущен в:

селе Беловарцы (Закарпатская обл.) — 105,7 FM;

селе Красна (Закарпатская обл.) — 104,6 FM;

селе Нижний Студений (Закарпатская обл.) — 107,7 FM;

Новом Роздоле (Львовская обл.) — 92,2 FM.

Второй канал «UA: Радио Проминь» теперь доступен в:

Павлограде (Днепропетровская обл.) — 100,9 FM;

Шостке (Сумская обл.) — 106,9 FM;

пгт Великая Александровка (Херсонська обл.) — 98,5 FM.

В свою очередь «UA: Радио Культура» теперь будет вещать в Змиеве (Харьковская обл.) на частоте 103,3 FM.

Напомним, в начале сентября «Общественное радио» расширило вещание на 12 новых FM-частотах.

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