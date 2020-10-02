Во Франции завершился аукцион по продаже частот 5G. Мобильные операторы пополнят бюджет страны на 2,8 млрд евро ($3,3 млрд), передает НВ Бизнес.

Сообщается, что 11 блоков с частотой 10 МГц были распределены между операторами Orange, Altice Europe’s SFR, Bouygues Telecom и Iliad. Компания Orange выкупила четыре блока, SFR — три, операторы Bouygues Telecom и Ilia выкупили по два блока.

За три дня аукциона стоимость одного блока выросла до 126 млн евро. Всего удалось выручить 1,39 миллиарда евро. Кроме того, ранее правительство Франции дало добро на продажу каждому оператору блока 50 МГц за 350 млн евро. Таким образом, общая стоимость всего спектра составила 2,8 млрд евро.

Напомним, изначально Франция планировала провести аукционы на частоты для сетей пятого поколения в июне. Однако из-за пандемии коронавируса правительству пришлось изменить планы и перенести аукцион на сентябрь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.