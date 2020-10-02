«Укртелеком» блокирует пропуск части трафика lifecell. К такому решению оператор фиксированной связи пришел из-за коммерческого конфликта с мобильным оператором, передает НВ Бизнес.

Согласно данным, «Укртелеком» вынужден ограничить пропуск трафика lifecell в ответ на аналогичные действия со стороны оператора. Сообщается, что с начала 2020 года lifecell блокирует пропуск международного трафика из сети «Укртелекома».

В lifecell, объясняя свои действия, ссылаются на отсутствие договора о взаимосоединении сетей с «Укртелекомом». Трафик, который по факту предоставлялся, оператор не оплачивал.

«Игнорируя определенные государством расчетные ставки за услуги терминации международного трафика, lifecell с начала года блокирует пропуск международного трафика из сети Укртелекома. В связи с этим Укртелеком вынужден был прибегнуть к аналогичным действиям и ограничить пропуск некоторых видов трафика (по которым не заключен договор между компаниями) из сети lifecell на прямом интерконнекте», — прокомментировал ситуацию «Укртелеком».

При этом, отмечают в компании Ахметова, технически абоненты lifecell могут дозвониться альтернативными маршрутами через сети других операторов, в случае, если lifecell обеспечивает выполнение законодательства Украины в части наличия резервных маршрутов.

В «Укртелеком» уточнили, что с начала года ни госрегулятор, ни Антимонопольный комитет Украины, ни решения хозяйственных судов не смогли разрешить коммерческий конфликт между операторами телекоммуникаций и обеспечить пропуск всех видов трафика. По мнению оператора фиксированной связи, позиция lifecell деструктивна для отрасли и может негативно повлиять на целостность сетей общего пользования и возможность обеспечения связи.

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