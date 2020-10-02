Vodafone запустил LTE 900 МГц в Полтавской области. Оператор установил 42 базовые станции, обеспечив скоростным интернетом более 300 населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, доступ к сети четвертого поколения получили 340 населенных пунктов, в которых проживает порядка 96 000 человек. Всего сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 2000 населенных пунктов.

«На сегодня оператор установил более 400 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают более 2000 населенных пунктов, где проживает свыше 2 миллионов человек. Сеть 4G LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой, Черкасской областях и городе Ивано-Франковск», — напоминает пресс-служба.

В конце прошлого месяца оператор запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Черкасской области. Vodafone обеспечил скоростным интернетом еще 128 населенных пунктов, где проживает почти 110 000 человек.

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