Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пресек трансляцию четырех запрещенных в Украине иностранных программ. Незаконное вещание осуществлялось в отеле «Дружба» города Покровск (Донецкая обл.), сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, незаконная трансляция была обнаружена и пресечена совместными действиями представительницы Нацсовета в Донецкой области Наталии Шах и правоохранительных органов. В отеле «Дружба» вещали две российские программы — «Звезда» и «Россия 1» — и т.н. ДНР — «Оплот» и «1 республиканский».

Отмечается, что с администрацией отеля была проведена беседа, в ходе которой руководство взяло на себя обязательство впредь не использовать сеть интернет для обеспечения своих постояльцев услугой телевидения. Кроме того, сотрудники отеля пообещали установить на дополнительную антенну для приема аналогового и цифрового телевидения соответствующие фильтры, чтобы не допустить ретрансляцию ограниченных к показу телеканалов.

Напомним, в августе Нацсовет прекратил трансляцию ограниченных к показу иностранных телепрограмм — «РТР-Планета», «Россия-1», «НТВ-Мир» и «ТНТ» — в Херсонской области.

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