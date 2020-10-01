Vodafone продлил акцию «20 Метрогиг», предоставляющую пассажирам столичной подземки 20 ГБ бесплатного интернета. Акция действует до 30 ноября, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, акция подключается автоматически при совершении звонка или использовании мобильного интернета в метро. Абонент получает 20 ГБ мобильного интернета на 7 дней без каких-либо дополнительных затрат.

«4G сеть трех мобильных операторов уже работает на 22 станциях метро из 46 подземных. Расширение 4G сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года. Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями», — напоминает пресс-служба.

Напомним, последний раз Киевстар, Vodafone и lifecell сообщали о расширении покрытия 4G в киевском метро в августе текущего года. Тогда связь четвертого поколения появилась еще на семи станциях столичной подземки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.