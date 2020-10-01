Кабинет министров утвердил план по улучшению качества мобильной связи в Украине. Выполнение данного плана позволит в дальнейшем внедрять 5G в стране, передает Укринформ.

Сообщается, что план мероприятий предусматривает принятие европейского подхода к информированию населения относительно качества телекоммуникационных услуг: голосовой связи, SMS и мобильного интернета. В частности, будут утверждены нормы качества для каждой услуги.

«В частности, в перечень показателей будет добавлено понятие «средняя скорость передачи/приема данных», «время задержки между пакетами отправки и приема», «вариация задержки пакетов», «потеря пакетов», «время ожидания ответа специалиста службы информационно-справочного обслуживания оператора телекоммуникаций (начиная с момента сознательного выбора абонента)» и другие», — пишет ресурс.

Кроме того, в плане прописана необходимость имплементации некоторых законодательных актов ЕС, в которых говорится о качестве и доступности телеком-услуг. К примеру, Украина должна принять в качестве национального стандарта рекомендации Международного союза электросвязи ITU-T Y.2617, а также гармонизировать с европейским законодательством свои стандарты в области использования частот.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, реализация данного плана поспособствует получению доступа абонентов к информации о покрытии и качестве связи. В свою очередь операторы смогут решить проблемы использования радиочастотного ресурса, что позитивно скажется на будущем внедрении 5G в Украине.

Напомним, в аналитическом докладе Европейского круглого стола промышленников было сказано, что в Европе наблюдается «явное отставание» в плане запуска коммерческих сетей 5G. В настоящее время данная услуга предоставляется менее чем в половине стран – членов ЕС.

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