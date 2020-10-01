1 октября в интернет-магазине lifecell появилась возможность выбора номера при покупке встроенной электронной SIM-карты. Эта услуга – уникальная на украинском телеком-рынке.

Еще в июне этого года оператор lifecell запустил обновленный процесс продажи eSIM: электронные SIM-карты продаются онлайн в полностью диджитальном виде. Процесс покупки следующий:

покупатель заказывает eSIM в интернет-магазине оператора;

оплачивает свой заказ онлайн через сайт oplata.lifecell.ua;

сразу получает eSIM на свою электронную почту.

А теперь появилась еще и возможность выбора номера при заказе eSIM. Доступны несколько опций, в частности, выбирать номер можно:

по желаемым цифрами или «маске» – то есть по заданному шаблону;

по слову в номере – мнемонической фразой, представляющей собой цифро-буквенный эквивалент телефонного номера;

по дате в номере;

исключив нежелательные цифры.

Стоимость eSIM со случайным номером составляет 150 грн. Стоимость eSIM с выбранным номером зависит от выбранного номера.

Александр Заблоцкий, руководитель департамента цифровых каналов продаж lifecell отметил: «eSIM выбирают наиболее технологически продвинутые пользователи. Как правило, они предпочитают смарт-технологии и самообслуживание. Технология eSIM предоставляет ряд преимуществ, в частности, позволяет добавлять несколько номеров (хоть 5) в один смарфон и быстро между ними переключаться. Мы полностью перешли на цифровой формат онлайн-продаж еSIM. Это быстро и удобно – 24/7 трудятся только роботы, которые, как известно, никогда не устают. А теперь добавили еще и опцию выбора номера. Таким образом, можно буквально за 2 минуты приобрести стартовый пакет с желаемым номером и установить его в смартфон. Мы стремимся сделать процесс цифровой покупки максимально комфортным для клиента, поэтому продолжение следует».

За исключением жесткого карантина марта-апреля этого года, наблюдается стабильный рост продаж eSIM от lifecell. По сравнению с ноябрем 2019 г., количество активных электронных SIM-карт в сети оператора в августе 2020 г. выросло на 94%. Больше всего покупают еSIM владельцы различных моделей смартфонов iPhone и Google Pixel. В топ-3 устройств с электронной встроенной SIM-картой в сети lifecell входят iPhone 11, iPhone XR и iPhone XS Max.

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