В Сингапуре биометрия будет введена на национальном уровне — жителей будут идентифицировать по лицу. Пока еще ни одна страна мира не использует такую технологию в правительственных масштабах, передает Plus-one.ru.

Согласно данным, с помощью биометрии граждане смогут получить доступ к государственным услугам и банковским счетам. Для этого с помощью специальной технологии лицо человека будет сканироваться и сопоставляться с изображением в базе данных.

При этом, уверяют создатели технологии, алгоритмы системы в состоянии отличить человека от его фотоснимка или видеозаписи с его присутствием. Распознавание личности по лицу уже применяется в налоговых и банках Сингапура.

Напомним, год назад появилась информация о том, что в Китае могут ввести новые требования для граждан при использовании мобильных услуг. В частности, жители КНР смогут приобрести новую сим-карту только по предоставлению своих биометрических данных.

Тогда некоторые представители общественности выступили против, поскольку, по их мнению, такая политика практически минимизирует анонимность общения и предоставляет широкие возможности для тотальной слежки властей за жителями страны.

А за месяц до этого в России хотели с помощью биометрии идентифицировать пользователей eSIM. «Ростелеком» предложил систему удаленной идентификации сотовых абонентов, в которой абоненту для получения виртуальной сим-карты нужно лишь подтвердить свою личность при помощи фото на камеру телефона и голосовой идентификации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.