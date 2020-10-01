Евросоюз усилит контроль на крупными технологическими компаниями. ЕС готовит законопроект, состоящий из ряда запретов и обязательств для техногигантов, передает ТАСС.

Одним из самых резонансных пунктов будущего законопроекта является обязательство техногигантов делиться данными о клиентах со своими менее успешными конкурентами.

Такие компании, как Amazon и Google, «не должны использовать данные, собранные на платформе <…> в собственной коммерческой деятельности <…>, если только они не [сделают их] доступными для бизнес-пользователей, ведущих ту же коммерческую деятельность», говорится в проекте документа.

Также техногигантам запретят и другие действия, которые могут причинить ущерб конкурентам. Например, крупным компаниям нельзя будет устанавливать собственные приложения на ноутбуки и телефоны, а также заставлять другие компании предварительно устанавливать их программное обеспечение.

«В документе содержатся и ограничения на работу компаний-гейткиперов (gatekeepers — «привратники»), осуществляющих отбор и фильтрацию входящей информации, которую используют для ведения бизнеса другие компании. Им запрещено использовать данные, «полученные от бизнес-пользователей для рекламных услуг, с какой-либо другой целью»», — отмечает ресурс.

Более того, как сообщил ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, законопроект будет предусматривать даже меры, позволяющие заставить техногигантов продать некоторые из своих европейских активов, если деятельность этих крупных компаний угрожает бизнесу конкурентов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.