Google показала свою новую ТВ-приставку. Chromecast with Google TV была представлена на осенней презентации продуктов компании, передает РИА Новости.

Сообщается, что новая приставка Chromecast имеет компактные размеры и доступна в трех цветах. От своих предшественников приставка отличается отсутствием разъема Ethernet для проводного соединения с интернетом, при этом кабель HDMI остался неизменным. Стоимость устройства составляет 50$ (около 1400 грн).

Модель Chromecast 2020 года может воспроизводить видео разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также поддерживать HDR, HDR10, HDR10 + и Dolby Vision. Также приставка абсолютно автономна — настраивается и управляется без помощи смартфона.

«Приставка получила собственную оболочку для Android TV, с названием Google TV. В нее интегрирован фирменный поиск, Google Assistant и сторонние приложения. Устройство способно работать с YouTube, Netflix и другими сервисами потокового видео», — отмечает ресурс.

Напомним, в марте Google анонсировала телеприставку Chromecast Ultra с полноценной Android TV и пультом дистанционного управления. Уточнялось, что внешне приставка будет мало чем отличаться от предшественника, разве что получит HDMI-коннектор.

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