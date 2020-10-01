В Украине предлагают на законодательном уровне запретить размещение рекламы на ресурсах с ворованным контентом

Состоялся Круглый стол IAB: участники “Чистого неба” намерены инициировать изменения в закон “О рекламе” для введения запрета на размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом

18 сентября 2020 состоялся Круглый стол украинского представительства международной ассоциации IAB (Interactive Advertising Bureau, Бюро интерактивной рекламы) при участии членов Инициативы “Чистое небо”. Среди участников Круглого стола — Amplifi, MGID, Digital Sales House Adpartner, Resolution Media (OMD OM Group), 1+1 media, Getty Images Ukraine и другие.

Целью собрания был конструктивный диалог и поиск договоренностей между участниками двух объединений — “Чистого неба” и IAB Ukraine — в вопросах рекламы и защиты прав правообладателей. На необходимости поиска общих решений акцентировала внимание СЕО IAB Ukraine Анастасия Байдаченко.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы “Чистое небо”, напомнил о том, как создавался сервис blacklists.org.ua и подробно рассказал о деталях его работы.

Первый шаг: правообладатели мониторят собственный контент в интернете на предмет его нелегального размещения и передают списки сайтов-нарушителей со скриншотами “Чистому небу” как администратору сервиса.

Второй шаг: Инициатива верифицирует поданные списки, объединяет и выкладывает в открытый доступ, а также рассылает подписчикам сервиса. Каждый месяц список сайтов, к которым есть претензии правообладателей, обновляется.

Третий шаг: партнер “Чистого неба” Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), а также другие правообладатели, проводят мониторинг размещения рекламы на сайтах “черного списка”. Таким образом, рекламодатели получают письма-уведомления о том, что их реклама была размещена на недобросовестных сайтах.

Вячеслав подчеркнул, что основанием для отправки рекламодателям уведомлений является появление их рекламы на сайте-нарушителе 2 и более раз в течение 3 месяцев.

Кирилл Матвиенко, директор по продажам Getty Images Ukraine, отметил, что Getty Images к мониторингу и общению с сайтами подходят через понятие системного нарушителя авторских и смежных прав. Ресурс может отреагировать на их просьбу и удалить нелегально размещенные фотографии, но затем поставить новые. В такой ситуации становится ясно, что дальнейшие просьбы не имеют смысла: ресурс осознанно нарушает авторские права, и с ним нужно бороться другими методами.

Важно отметить, что правообладатели, входящие в “Чистое небо”, не ставят цели подвергнуть немедленному наказанию всех, кто хоть раз разместил контент нелегально. Они всегда начинают с диалога — как с провайдерами, так и с сайтами. И только потом подают заявление в правоохранительные органы.

Со стороны рекламных агентств прозвучало однозначное нежелание сотрудничать с пиратскими ресурсами и поддержка сервиса blacklists.org.ua. При этом прозвучали и вопросы — в частности, о привлечении к ответственности за финансирование пиратства, как указано в статье 176 Уголовного кодекса Украины. Как отметили Сергей Денисенкo, CEO MGID, и Михаил Иртлач, директор по маркетингу Digital Sales House Adpartner, рекламодатель и сейлсхаус могут не знать, что на ресурсе размещен контент нелегально, это обнаруживается только по факту, после получения рассылки от blacklists.org.ua.

Юрист компании Programmatic Media Group заявил, что с точки зрения законодательства рекламодатель, размещая рекламу на каком-либо ресурсе, права владельца контента не нарушает. Также он отметил, что на сегодняшний день закон не дает четких критериев, что означает финансирование пиратства.

Как результат обсуждения, Вячеслав Миенко заверил о готовности “Чистого неба” к диалогу и предложениям рекламодателей по улучшению сервиса. Задача Инициативы — информировать рекламодателей о нелегальных сайтах. Что касается законодательной нормы о финансировании пиратства, то, как и любая новая норма, она должна быть со временем отработана. Ключевое — следование принципу follow the money, цель которого — ослабление финансирования пиратов. В этом контексте Вячеслав упомянул о намерении “Чистого неба” инициировать изменения в закон “О рекламе”, регулирующим размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом.

Поговорили и о технических нюансах мониторинга. Вероника Логвиновская, Digital Buying Director Amplifi Ukraine, отметила, что рекламодателям необходима единая методология отслеживания нелегально размещенного контента. На ее взгляд, нужно работать и над совершенствованием сервиса blacklists.org.ua, поскольку есть пиратские сайты, которые не включены в список. Речь идет о защищенном правом интеллектуальной собственности контенте, чьи владельцы не проводят надлежащий мониторинг. Со слов Вероники, задача — договориться с исследовательскими компаниями Gemius и Kantar о предоставлении данных о количестве нелегальных показов и определении порога чувствительности, чтобы в мониторинг не попадали сайты с 1-3 показами. Инициатива “Чистое небо” поддержала эту идею.

Вячеслав отметил, что недавно Всемирная организация по защите интеллектуальной собственности (ВОИС) выпустила сервис-аналог blacklists.org.ua — WIPO ALERT. Это мировой список сайтов, к которым у правообладателей есть претензии. Украина сделала уже определенные шаги в процедуре присоединения к этому сервису. 23 сентября прошел завершающий этап — подписание Меморандума между Минэкономики Украины, которое является регулятором в сфере защиты интеллектуальной собственности, и ВОИС.

“Теперь у нас есть возможность заявлять о нарушителях уже на международном уровне. Для меня этот факт — подтверждение того, что мы на правильном пути, а наш сервис — полезный инструмент”, — заявил руководитель антипиратской инициативы “Чистое небо” Вячеслав Миенко.

Участники Круглого стола резюмировали желанием создать рабочую группу при Комитете стандартов IAB и совместно искать пути расширения технических возможностей мониторинга, усовершенствования его методики, а также выработать эффективный и приемлемый для всех участников рынка формат борьбы с воровством контента.

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