В Украине предлагают на законодательном уровне запретить размещение рекламы на ресурсах с ворованным контентом

Состоялся Круглый стол IAB: участники “Чистого неба” намерены инициировать изменения в закон “О рекламе” для введения запрета на размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом

Ольга Ваганова -
Круглый стол украинского представительства международной ассоциации IAB (Interactive Advertising Bureau, Бюро интерактивной рекламы) при участии членов Инициативы “Чистое небо”

18 сентября 2020 состоялся Круглый стол украинского представительства международной ассоциации IAB (Interactive Advertising Bureau, Бюро интерактивной рекламы) при участии членов Инициативы “Чистое небо”. Среди участников Круглого стола — Amplifi, MGID, Digital Sales House Adpartner, Resolution Media (OMD OM Group), 1+1 media, Getty Images Ukraine и другие.

Целью собрания был конструктивный диалог и поиск договоренностей между участниками двух объединений — “Чистого неба” и IAB Ukraine — в вопросах рекламы и защиты прав правообладателей. На необходимости поиска общих решений акцентировала внимание СЕО IAB Ukraine Анастасия Байдаченко.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы “Чистое небо”, напомнил о том, как создавался сервис blacklists.org.ua и подробно рассказал о деталях его работы.

Первый шаг: правообладатели мониторят собственный контент в интернете на предмет его нелегального размещения и передают списки сайтов-нарушителей со скриншотами “Чистому небу” как администратору сервиса.

Второй шаг: Инициатива верифицирует поданные списки, объединяет и выкладывает в открытый доступ, а также рассылает подписчикам сервиса. Каждый месяц список сайтов, к которым есть претензии правообладателей, обновляется.

Третий шаг: партнер “Чистого неба” Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), а также другие правообладатели, проводят мониторинг размещения рекламы на сайтах “черного списка”. Таким образом, рекламодатели получают письма-уведомления о том, что их реклама была размещена на недобросовестных сайтах.

Вячеслав подчеркнул, что основанием для отправки рекламодателям уведомлений является появление их рекламы на сайте-нарушителе 2 и более раз в течение 3 месяцев.

Кирилл Матвиенко, директор по продажам Getty Images Ukraine, отметил, что Getty Images к мониторингу и общению с сайтами подходят через понятие системного нарушителя авторских и смежных прав. Ресурс может отреагировать на их просьбу и удалить нелегально размещенные фотографии, но затем поставить новые. В такой ситуации становится ясно, что дальнейшие просьбы не имеют смысла: ресурс осознанно нарушает авторские права, и с ним нужно бороться другими методами.

Важно отметить, что правообладатели, входящие в “Чистое небо”, не ставят цели подвергнуть немедленному наказанию всех, кто хоть раз разместил контент нелегально. Они всегда начинают с диалога — как с провайдерами, так и с сайтами. И только потом подают заявление в правоохранительные органы.

Со стороны рекламных агентств прозвучало однозначное нежелание сотрудничать с пиратскими ресурсами и поддержка сервиса blacklists.org.ua. При этом прозвучали и вопросы — в частности, о привлечении к ответственности за финансирование пиратства, как указано в статье 176 Уголовного кодекса Украины. Как отметили Сергей Денисенкo, CEO MGID, и Михаил Иртлач, директор по маркетингу Digital Sales House Adpartner, рекламодатель и сейлсхаус могут не знать, что на ресурсе размещен контент нелегально, это обнаруживается только по факту, после получения рассылки от blacklists.org.ua.

Юрист компании Programmatic Media Group заявил, что с точки зрения законодательства рекламодатель, размещая рекламу на каком-либо ресурсе, права владельца контента не нарушает. Также он отметил, что на сегодняшний день закон не дает четких критериев, что означает финансирование пиратства.

Как результат обсуждения, Вячеслав Миенко заверил о готовности “Чистого неба” к диалогу и предложениям рекламодателей по улучшению сервиса. Задача Инициативы — информировать рекламодателей о нелегальных сайтах. Что касается законодательной нормы о финансировании пиратства, то, как и любая новая норма, она должна быть со временем отработана. Ключевое — следование принципу follow the money, цель которого — ослабление финансирования пиратов. В этом контексте Вячеслав упомянул о намерении “Чистого неба” инициировать изменения в закон “О рекламе”, регулирующим размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом.

Поговорили и о технических нюансах мониторинга. Вероника Логвиновская, Digital Buying Director Amplifi Ukraine, отметила, что рекламодателям необходима единая методология отслеживания нелегально размещенного контента. На ее взгляд, нужно работать и над совершенствованием сервиса blacklists.org.ua, поскольку есть пиратские сайты, которые не включены в список. Речь идет о защищенном правом интеллектуальной собственности контенте, чьи владельцы не проводят надлежащий мониторинг. Со слов Вероники, задача — договориться с исследовательскими компаниями Gemius и Kantar о предоставлении данных о количестве нелегальных показов и определении порога чувствительности, чтобы в мониторинг не попадали сайты с 1-3 показами. Инициатива “Чистое небо” поддержала эту идею.

Вячеслав отметил, что недавно Всемирная организация по защите интеллектуальной собственности (ВОИС) выпустила сервис-аналог blacklists.org.ua — WIPO ALERT. Это мировой список сайтов, к которым у правообладателей есть претензии. Украина сделала уже определенные шаги в процедуре присоединения к этому сервису. 23 сентября прошел завершающий этап — подписание Меморандума между Минэкономики Украины, которое является регулятором в сфере защиты интеллектуальной собственности, и ВОИС.

“Теперь у нас есть возможность заявлять о нарушителях уже на международном уровне. Для меня этот факт — подтверждение того, что мы на правильном пути, а наш сервис — полезный инструмент”, — заявил руководитель антипиратской инициативы “Чистое небо” Вячеслав Миенко.

Участники Круглого стола резюмировали желанием создать рабочую группу при Комитете стандартов IAB и совместно искать пути расширения технических возможностей мониторинга, усовершенствования его методики, а также выработать эффективный и приемлемый для всех участников рынка формат борьбы с воровством контента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА