С сегодняшнего дня, 1 октября, в России вступает в силу закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом. Закон позволяет Роскомнадзору блокировать приложение, если незаконный контент не будет с него удален, передает Прайм.

Согласно данным, получив жалобу от правообладателя, Роскомнадзор в течение трех дней находит и связывается с владельцем ресурса, на котором расположено приложение с пиратским контентом. Владелец получает электронное уведомление о нарушении авторских прав.

После этого у владельца магазина приложений есть один день, чтоб поинформировать о нарушении владельца приложения. Последний, в свою очередь, также в течение одного дня должен ограничить доступ к объектам авторских прав.

Если этого не происходит, владелец ресурса обязуется ограничить доступ к приложению с пиратским контентом. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.

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